El bolso de paja de C&A que vas a querer en sus 5 colores y por menos de 15 euros: ¡Corre!

Para a la playa, de compras o de terraceo, tenemos el bolso de paja de C&A que vas a querer ya. Y es que está en 5 colores diferentes a un precio muy rebajado.

No sabrás con qué color quedarte, aunque con ese precio, puedes tener dos. Así los luces este verano, tanto para ir a la piscina como a la playa. Además cabe de todo.

Cómo obtener el bolso de paja de C&A

Es el bolso shopper de paja con acabado trenzado y asas de polipiel. Presenta un compartimento principal con cremallera y forro liso con bolsillo con cremallera. Sus medidas, para que tengas una idea de ello, son aprox. 74 × 37 × 16 cm y el largo de la correa es de aprox. 63 cm.

En 5 colores distintos, ¿cuál elegir?

En color beige es uno de los más básicos, así lo llevas en diversidad de ocasiones y siempre queda bien vayas donde vayas.

También está en violeta claro, que combina perfectamente con nuestro vestido de flores en lila o bien con el negro y blanco. También permite complementarlo con zapatos negros.

En color negro, es el bolso que puedes llevar cuando vas a un evento, fiesta o cena. Porque siempre irá bien con todo aquello que te pongas. Sus medidas son las mismas par todos los tipos de colores del bolso de paja.

El rosa oscuro es un must del verano y la primavera. Lo llevas a la playa pero también en aquellas salidas más elegantes cuando vas con faldas y vestidos.

El azul oscuro es otro de los colores que podrás llevarte si eliges este bolso shopper en paja. Este también combina con cantidad de prendas ya vayas de manera deportiva o siempre más arreglada.

El bolso de paja que comprar en C&A

Su precio es de 14,99 euros en talla única. Lo compras directamente en la web de C&A. está confeccionado en 92% Paja de papel, 8% Poliéster, y el adorno en 100% Poliuretano. El forro es de 100% Poliéster. Entre sus cuidados, desde la web recomiendan no lavarlo en la lavadora, no secarlo, etc.

Como ves, con este bolso todo son ventajas y sabes que es la estrella de cada verano. Un complemento realmente vistoso que ahora tienes en la web de C&A de una forma bien rápida y cómoda. dándole a un clic y teniéndolo en casa.

Y dentro de esta tienda online, hay más artículos que puedes tener par esta temporada.