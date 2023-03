Un bolso original y que pega con todo: bueno, bonito y barato en Bershka

Los bolsos denim se han lucido últimamente en las pasarelas internacionales, como un complemento ideal para primavera/verano. Muchas de las principales firmas de moda los han incluido esta temporada en su catálogo, y por esto destacamos el bolso original y que pega con todo.

Es el de asa denim flecos de Bershka probablemente es una de las mejores opciones por las que puedes decidirte. ¿Cuáles son sus características y qué precio tiene?

El bolso original y que pega con todo

Textiles de máxima calidad

En principio, destaca por sus materiales. Según la firma, está elaborado en una mezcla 48% algodón, 31% poliéster y 21% viscosa. Gracias a esa combinación de telas, las sensaciones al tacto del bolso son agradables y no querrás quitártelo en ningún momento.

También es de destacar que el asa ha sido confeccionada en la misma mezcla de algodón, poliéster y viscosa para que no notes muchas diferencias.

Finalmente, el forro interior es de poliéster y resulta perfecto para mantener todos tus objetos personales seguros y sin hacer ruidos. Podríamos decir que es un accesorio ideal para una salida con amigas en la que no quieras estar pendiente del móvil o las llaves. Así te llevas justo lo necesario, no pesa, no molesta y es más ligero al ser algo más pequeño.

Precio, sistema de envío y devoluciones

El coste del bolso de asa denim flecos de Bershka es de 22,99 euros, y puedes recogerlo gratis en cualquiera de sus tiendas. Solamente tienes que esperar de dos a tres días laborables a que llegue a la tienda que hayas indicado para ir a recogerlo.

Por otro lado, dispones de 30 días a partir de la fecha de envío del pedido para devolverlo si no te sientes satisfecha. independientemente, esto último, de que decidas devolverlo en alguna de las tiendas o a través del sistema DropOff.

Ahora bien, siempre que lo compres online entonces descubrirás que es más cómodo porque no hará falta que te muevas de casa y lo tienes en nada.

Otras propuestas de Bershka

Para acompañar el bolso, Bershka sugiere sus jeans skinny push up (19,99 euros), su set 9 pendientes ear cuff edgy (7,99 euros) y su camiseta manga corta print (8,99 euros). y todo lo compras sin salir del mismo lugar.

Para las noches con algo más de frío, entonces en la web recomiendan la cazadora biker efecto piel cinturón (49,99 euros).

Tienes muchas más cosas en esta misma web para poder lucir durante la primavera.