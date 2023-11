La elegancia es la palabra que, sin suda, mejor define a Lourdes Montes, estilísticamente hablando. Esa que derrocha cada vez que hace una aparición pública. La mujer de Francisco Rivera se ha convertido en todo un icono de estilo y en una de las diseñadoras más importantes de nuestro país. Y no es para menos. Su buen gusto a la hora de elegir sus looks hace que todas las miradas se posen en ella. Así ha ocurrido durante la premiere de Napoleon, film dirigido por Ridley Scott, y que se estrenará en cines el próximo 24 de noviembre.

Lourdes Montes y Francisco Rivera / Gtres

Para la gran ocasión, Lourdes Montes se ha decantado por un traje formado formado por un chaleco con botonadura central y escote pico, pantalón de líneas rectas y blazer entallada con hombreas marcadas. Cada una de las piezas en el tono de la temporada, en un gris jaspeado que se convertirá en tu conjunto de confianza para cualquier evento. Lourdes ha rematado este outfit con unos stilettos negros de charol y un accesorio que, sin duda, va a dar mucho que hablar. Estamos hablando de un bolso de FAITA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por – F A I T I A – (@faitia.official)

El complemento perfecto

Se trata del modelo TINUKA, el modelo icónico de la marca. Predomina un diseño curvo que evoca formas arquitectónicas al más puro minimalista. Un must have en toda regla. Está hecho en piel de ternera clásica y su sistema de cierre es magnético. Lourdes Montes ha apostado por el color azul marino con detalles negros con el tono de la metálica en dorado y su forro es de algodón orgánico. Una pieza única que cualquier amante de la moda querrá tener como fondo de armario, ya que su estilo elegante eleva cualquier look a su máximo esplendor.

Bolso de Faita / Cortesía Faita

Además tiene un bolsillo interior con cremallera. Está fabricado en España y en relación a sus medidas son; de alto: 15 centímetros, de ancho 22 y de fondo. Por lo que es ideal para llevar tanto para el día a día como para combinar con conjuntos más formales.

El ‘make up’ perfecto para clonar en Navidad

En cuanto al maquillaje, la diseñadora, que ha brillado con luz propia, se ha decantado por un estilo sencillo y natural. Ha delineado la zona de sus ojos con una sombra en marrón y ha resaltado, sutilmente sus pómulos. El toque de color lo ha puesto con un labial efecto gloss rojo. Una combinación perfecta que sirve de inspiración para los make up de Navidad que, por cierto, está a la vuelta de la esquina. Por último, la fundadora de MiAbril ha optado por lucir el cabello con unas ondas marcadas y suelto. Gracias a este tipo de peinado se ha podido ver con más claridad esos toques de luz que aportan las mechas que lleva, que, por cierto, son tendencia esta temporada.