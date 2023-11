Lourdes Montes tiene el bolso marca España que enamorará a todas las influencers está Navidad

Lourdes Montes, mujer del famoso empresario Francisco Rivera, se ha convertido en una de las diseñadoras más importantes de nuestro país. Su estilo se ha convertido en tendencia y miles de mujeres están pendientes de todos sus movimientos. Lourdes disfruta de una dilatada experiencia en el mundo de la moda y sabe reconocer una buena marca, por eso ha fichado a la firma española FAITIA. Elabora sus productos de forma artesana, tiene diseños exclusivos y a un precio más asequible que otras propuestas.

Lourdes Montes ya tiene en su armario un bolso FAITIA, creado por Alicia Calvo, una emprendedora que ha iniciado una aventura importante. “Soy una emprendedora andaluza, madre de 4 hijos, que vive en plena naturaleza, y a la que le apasionan los animales”, escribe la empresaria en la página web de la firma. Este dato es importante porque todos los bolsos están creados artesanalmente con materiales que respetan el medioambiente.

Lourdes Montes posando en un evento / GTRES

“El respeto por la naturaleza y el medio ambiente son una obsesión en nuestro proceso de fabricación, por eso apostamos por un consumo responsable, y fabricamos nuestros bolsos de forma artesanal, respetando las técnicas tradicionales de curtición de las pieles”, informa al respecto. Todas las propuestas tienen un diseño elegante, diferente y sostenible, que han convertido a esta marca española en una firma imprescindible para los amantes de la moda.

TINUKA, el modelo que ha conquistado a Lourdes Montes

El bolso que ha elegido Lourdes Montes / FAITIA

Lourdes acumula en su cuenta de Instagram 180.000 seguidores. Cada vez tiene más repercusión y hay mucha gente atenta a sus recomendaciones. En las últimas horas ha compartido un vídeo promocionando a FAITIA y esto quiere decir que la firma merece la pena. Tiene precios más bajos que las marcas internacionales y tienen una calidad excelente.

“Es difícil que algo me sorprenda y me parezca distinto, esta nueva marca de bolsos lo ha conseguido”, empieza diciendo la mujer de Francisco Rivera. “Para las que dudéis no soy ni imagen de marca ni es una colaboración,es simplemente que me ha encantado”, matiza. Es decir, Lourdes no ha recibido nada a cambio de patrocinar a FAITIA, lo ha hecho porque para ella es importante compartir un buen contenido y dar buenos consejos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lourdes Montes (@lmontesoficial)

En concreto, el modelo que le ha conquistado se llama TINUKA. “Su diseño curvo evoca formas arquitectónicas. Está hecho en piel de ternera clásica. Su sistema de cierre es magnético. El color de la metálica es dorado y su forro es de algodón orgánico. Tiene un bolsillo interior con cremallera”, explican en la página web. Tiene un tamaño de 22 centímetros de ancho y es perfecto para cualquier evento.

FAITIA, la marca que ha enamorado a los expertos

Imagen del bolso que ha conquistado a Lourdes Montes / FAITIA

Lourdes Montes no ha sido la única que ha caído rendida a los diseños de FAITIA. El modelo que ella ha elegido tiene un precio de 420 euros, pero hay una gran variedad. “Como marca, nuestro principal objetivo es que nuestros clientes hagan una compra consciente, y que estén felices y satisfechos con su compra. Invertir en una pieza FAITIA supone apostar por producto de alta calidad con un precio justo”, explican los responsables de la empresa en su plataforma digital.

FATIA es especial, hasta su nombre lo es. Nace de la unión de cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua. Esta empresa es el sueño de Alicia Calvo, quien se ha esforzado al máximo y su talento ya ha surtido efecto.