Lourdes Montes sobre el mensaje de Francisco Rivera a Paquirri: «Se acuerda cada día de él»

El pasado 26 de septiembre se cumplieron 39 años del fallecimiento de Paquirri. El torero perdía la vida por una cornada mortal en Pozoblanco y dejaba consternado a medio país que se enfrentaba a la muerte de uno de los diestros más valorados y conocidos del momento. Han pasado casi dos décadas desde ese fatídico día y su círculo más cercano continúa recordando el legado del torero. Entre ellos su hijo Francisco Rivera, quien ha aprovechado las redes sociales para escribir una carta muy emotiva para expresar, ante sus seguidores de Instagram, la nostalgia que sigue sintiendo a día de hoy ante la ausencia de la figura paterna en su vida.

«No te imaginas cuanto te echo de menos. Como me gustaría poder compartir contigo todas esas aficiones que nos unen, oír tu risa otra vez. Aprender de ti. Cuantas cosas estarían en su sitio y que protegido me sentiría. El mundo es muchísimo peor desde que tú te fuiste. Te echo de menos, papá», escribía. Sin duda unas palabras que generaron un sinfín de comentarios de apoyo, entre los que se encontraba el de su mujer, Lourdes Montes, quien quiso apoyar a su marido con unos emojis de corazón que simbolizaban cariño y respeto, ante todo.

Pero, más allá de estos emoticonos, Lourdes también quiso hablar del recuerdo que compartió en redes su marido durante su asistencia en el evento Got Doble Erre Models , donde aseguró que la presencia de Paquirri está impregnada en la rutina de Francisco Rivera: «Él se acuerda de su padre cada día. No hace falta que sea el aniversario», señalaba. Las reporteras encargadas de cubrir el evento quisieron preguntarle por las flores que recibía la tumba del torero año tras año en esta fecha, pero la sevillana prefirió no entrar en detalles y optar por el silencio, dando las gracias a las periodistas por su trabajo.

Lourdes Montes en un evento en Madrid/ Gtres

Unidos por un mismo dolor

Francisco Rivera no ha sido el único que ha homenajeado públicamente la memoria de Paquirri. Y es que su primo, Canales Rivera, habló largo y tendido, la pasada tarde, junto a Sonsoles Ónega, sobre cómo sigue recordando a día de hoy la figura de su tío en la familia: «La mejor parte de mi vida fue mi infancia con mis primos y hermanos en Cantora con ese hombre tan especial. Se nos caía a todos la baba con él, no solo por guapo, sino porque nos cuidaba y trataba como nadie», confesaba para el programa de Antena 3.

Por su parte, Isabel Pantoja, cumpliendo con su tradición, ha enviado una corona de flores a la tumba de su difunto esposo. En esta ocasión, la dedicatoria enviada ha incluido el nombre de su hijo, Kiko Rivera, pese a no mantener una relación idílica desde los últimos tiempos con motivo de las controvertidas declaraciones que hizo del Dj sobre su madre durante la emisión de Cantora: La herencia envenenada.