Bimba y Lola tiene rebajado 50 euros el plumífero que llevas días buscando

Tanto para esta temporada como para la que viene, Bimba y Lola tiene rebajado 50 euros el plumífero que buscas. Y es que vas a ir super calentita en este invierno y también el siguiente porque no hay una chaqueta igual por su alta calidad.

Ahora está de rebajas, así que debes beneficiarte de ello en esta prenda y en muchas otras.

Bimba y Lola tiene rebajado 50 euros el plumífero del momento

Estamos hablando de la chaqueta de nylon mate negro, que antes costaba 265 euros y ahora está a 212 euros, por lo que te lo lleves a un 20% de descuento. Es un modelo de corte recto, capucha y manga larga. Presenta cierre con cremallera frontal y bolsillos verticales.

Es de tipo fitting estándar, de manga larga y está confeccionado en Exterior: 100% Poliéster, Relleno: 50% Poliéster / 45% Plumón de pato / 5% Pluma de pato y el forro es en 100% Poliamida.

Con este color tan sufrido, te lo puedes poner en los días más lluviosos y de mayor frío, mientras que es de destacar que nos lo ponemos en todas las situaciones posibles. Así lo tenemos en el día a día para ir a trabajar o por la ciudad, porque cuenta con ese material que necesitamos para poder resguardarnos de las inclemencias del tiempo.

Pero además te lo pones en fin de semana, tanto si vas a la sierra, a la montaña o bien a esquiar, pues te va a servir para todo al ser un plumón realmente destacado y grueso. Atención a su durabilidad, porque es una de las prendas que más te puede durar en el armario gracias a los tejidos que se usan para ello.

¿Con qué llevar este plumífero?

Con este color tan versátil y su comodidad es la prenda adecuada para llevarla con todo aquello que se te antoje. Es decir, con jeans y deportivas, también con pantalones negros, faldas, vestidos y esas botas de tacón que tanto te gustan.

Ahora lo tienes en diversas tallas: de la S a la XL, por lo que no tardes si no quieres quedarte con la prenda que siempre has buscado y ahora la tienes más cerca al alcance de un clic desde la web de Bimba y Lola. Recuerda que hay rebajas, por lo que puedes beneficiarte de muchos otros descuentos en otros complementos y prendas para comprar hoy a precios más bajos.