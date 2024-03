Bershka se suma a la moda del animal print con los pantalones que van a volar de sus tiendas

El satén es una de las telas de moda. Se prevé que sea una de las tendencias durante la temporada primavera/otoño, y muchas mujeres están aprovechando que las mejores marcas del sector tienen diversos productos elaborados con este material. ¿Cuáles son las características de este pantalón wide leg satén, con la moda del animal print de Bershka, y por qué esta tela es ideal para los días cálidos?

En principio, el satén es perfecto tanto para la primavera como para el verano por su intenso brillo y su textura suave y sedosa. Posee algunos beneficios, pues es ligero y puede adaptarse a situaciones variadas. Otra de sus ventajas es que no es caro. Generalmente, las prendas hechas con satén son económicas. Y éste es el caso de pantalones como los del catálogo de Bershka.

La moda del animal print en estos pantalones

¿Cuáles son los colores y las tallas disponibles?

La colección primaveral y veraniega de Bershka cuenta con tres colores y cinco tallas para su pantalón de satén de piernas anchas. Tendrás que seleccionar un color entre el marrón (en realidad un estampado leopardo), el negro y el blanco, combinándolo con alguna de las tallas, que van desde la XS hasta la XL. Si no estás satisfecha con el color o con la talla, podrás cambiarlos.

¿Cómo está confeccionada esta prenda moda del animal print?

El tejido del pantalón wide leg de satén está compuesto 100% por viscosa de gran calidad. Ésta asegura una resistencia y durabilidad importante a lo largo de los años. Sobre todo, si te tomas la molestia de darle los cuidados que hacen falta para que envejezca bien.

¿En qué consisten estos cuidados? Debes seguir las instrucciones de la prenda para alargar su vida útil. Bershka te propone sólo lavar tus prendas cuando sea estrictamente necesario. De esa forma, reduces los lavados y los secados, y con ellos tu consumo.

Siendo específicos con este pantalón, puedes lavarla a máquina a una temperatura máxima de 30° C, en centrifugado corto. Recuerda que no debes aplicar lejía ni blanqueador, y si vas a plancharla hazlo a una temperatura inferior a los 150° C.

Lamentablemente, no es una prenda apta para secadora. Debes secarla al aire libre, lejos de los rayos solares.

La buena noticia es que sí puedes limpiarla en seco con productos con tetracloroetileno.

Bershka tiene un compromiso con sus proveedores para mejorar la trazabilidad de su cadena de suministro y las instalaciones y los procesos que se emplean para fabricar sus prendas. Se guían por un principio de mejora continua y colaboración para salvaguardar los derechos humanos y laborales, y avanzar en el bienestar de los trabajadores y sus comunidades. Es relevante que lo sepas para ver dónde estás comprando.

Posibles combinaciones

Esta pantalón va perfecto con tops en blanco, marrón y negro, que son los colores afines del pantalón. Ahora bien si decides atreverte con otros verás que también quedan bien. Además vas con botas negras, bolsos en animal print, chaquetas en negro y todo aquello que combine con estos tonos que todos tenemos en casa.

¿Cuál es el precio del pantalón moda de animal print?

Tiene un precio de 25,99 euros, que es genial para un pantalón wide leg de satén que puedes usar prácticamente a diario. Por el material con el que está fabricado y los colores disponibles, es uno de esos pantalones que puedes utilizar en cualquier reunión informal o semiformal. Incluso, tanto los colores negro como blanco son perfectos en todas las situaciones donde te los pongas.

¿Cómo es la política de envíos de Bershka?

Las recogidas en tiendas de esta prenda son gratuitas, y podrás ir a por el producto una vez transcurridos 2 o 3 días laborables.

También debes tener en cuenta las otras modalidades varían en sus costes y en el plazo de entrega. Las demás modalidades entre las que puedes optar como alternativa a la recogida en alguna de las tiendas físicas de esta firma son las siguientes:

Envío estándar a domicilio – 3,95 euros – En 2-3 días laborables (en 3-5 días en Ceuta y Melilla)

Envío express – 5,95 euros – En 1-2 días laborables.

Punto de recogida – 2,95 euros – En 2-3 días laborables

Por último, si vives en Madrid puedes solicitar una «entrega el mismo día» por 5,95 euros. Pero debes comprar antes de las 14:00 hs.

Si lo pides más tarde, lo recibirás al día siguiente. Y si lo pides durante el fin de semana, lo recibirás el siguiente día laborable.

¿Cuál es el plazo para pedir una devolución?

Tienes 30 días a partir de la fecha de envío del pedido para ejercer tu derecho y pedir una devolución gratuita de este pantalón. Puedes devolverlo en cualquiera de las tiendas de Bershka, o decantarte por una devolución DropOff -en punto de entrega-.

Tienes toda esta información y más en la web de la marca donde tendrás más información sobre el pantalón y su compra.