Bershka bate récords de ventas con unos pantalones satinados de cintura elástica

El mundo esperaba esta prenda con los brazos abiertos, Bershka se adapta a los nuevos tiempos con unos pantalones satinados de cintura elástica. Ir de compras ya no es lo que era, las restricciones de movilidad o en los interiores de las tiendas provocan que las colas exteriores y las ganas de llegar a casa sin perder la tarde, cambien este proceso. No se disfruta como antes, no es una actividad placentera y una de las prendas que más sufre estas consecuencias son los pantalones. Sin ganas o tiempo de probarlos, la cintura elástica es la solución.

Los pantalones satinados de cintura elástica de Bershka son los mejores de la temporada

Unos pantalones satinados de cintura elástica deben estar siempre en el armario a partir de ahora, con Bershka tenemos hasta tres modelos donde elegir. Tipo chándal, pero con glamour, así es el pantalón del 2021. Con el tejido satinado apostamos por una elegancia que necesitamos más que nunca.

Un pantalón básico que siempre quedará bien. Con las restricciones y el confinamiento ganar unos kilos de más no debe ser un drama. Al contrario, con estos pantalones, no tendremos problema. Una cintura elástica que se adaptará a los incrementos, pero también a las bajadas de peso. Pase lo que pase tendremos pantalones para años.

Son anchos. El estilo hippie o los palazzo se lleva, con lo que tendremos pantalones de Bershka a la última con cualquier look. Le podemos poner una sudadera o una blusa, darle un estilo más o menos formal. La grandeza de esta prenda no tendrá limites, de igual forma que la comodidad que desprenden.

Alarga las piernas y reduce cadera. Gracias a este diseño podremos tener unas piernas infinitas. Con unos tacones o unas plataformas que conseguirán darle el acabado ideal, sean zapatillas deportivas con cuña, alpargatas o directamente taconazos, quedarán perfecta. Al ser rectos estilizan mucho, especialmente la parte de la cadera.

Están disponibles en tres colores. Un color beige que es el más combinable, un tono azul intenso o un rosa. Podemos elegir el que más nos guste. No nos daremos cuenta de que llevamos pantalones de salir de casa. El riesgo de esta prenda es que es tan sumamente cómoda que nos podemos olvidar de ellos por completo.

Bershka vende estos pantalones satinados con cintura elástica por 25,99 euros. Un precio de lo más accesible, una buena opción para invertir en una prenda que estará en nuestro armario para darnos más de una alegría. Lo difícil será escoger el color.