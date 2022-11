Bershka repite fórmula al clonar un nuevo abrigo de Kendall Jenner que se convertirá en tu favorito

Kendall Jenner lo ha vuelto a hacer. Si bien era hace casi un año cuando la supermodelo lucía un abrigo verde con pelo en los puños y en las solapas, ha sido ahora cuando ha vuelto a revalidar su exquisito gusto estilístico al decantarse por un diseño muy similar al anterior, aunque esta vez en color beige. Sin duda, una chaqueta que ya apunta maneras a convertirse en un must have de cara a los meses venideros, y que ya cuenta con algunos clones en las tiendas low cost más conocidas a nivel internacional.

En primer lugar, cabe destacar que el abrigo de la hermana de Kylie Jenner no es otro que el de la firma Saks Potts, la cual nació en 2014 con el único objetivo de hacer de sus diseños una seña de identidad escandinava a golpe de una explosión de color que no ha pasado desapercibida en prácticamente ningún rincón del planeta, razón por la que las celebrities más destacadas no han dudado en hacerse con su chaqueta para soportar los días más fríos sin dejar de lado la moda y las tendencias. Es por ello que sacaron a la luz el modelo Foxy, el cual ha conseguido encandilar hasta a la mismísima Kendall Jenner en dos colores, estando disponible en algunas páginas web como la de Farfetch, Net-à-porter o Moda Operandi, entre otras. No obstante, cabe destacar que su precio no es apto para cualquier bolsillo, ya que gira en torno a los 1.610 euros pese a que su tejido es de primera calidad y cuenta con los elementos necesarios para que, quien lo adquiera, no vuelva a hacer uso nunca más de la palabra “frío”.

Llama especialmente la atención que este diseño se remonta al más puro estilo de los años 70, cuando diversas mujeres de aquella época hicieron del pelo su accesorio indispensable y quisieron incorporarlo a algunas de sus prendas más usadas, dándolas así más glamour y un toque de creatividad para que las bajas temperaturas no fueran un problema. Pero todas las modas vuelven a la actualidad, y eso es algo de lo que se ha percatado Bershka. Y es que, si bien era hace una temporada cuando la firma de Inditex sacaba a la luz un dupe del mítico abrigo de Kendall Jenner por tan solo 59,99 euros, es decir, un precio muy inferior al del original, ahora la marca tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad al incluir en su página web y en sus tiendas físicas un abrigo bastante parecido al de Saks Potts, por un precio también más bajo de los sesenta euros. Además, y por si fuera poco, esta nueva chaqueta también está disponible en otros colores como el negro y el rosa fucsia, siendo este último uno de los más destacados de los últimos meses. Por el momento, todos ellos están disponibles en tallajes que van de la XS hasta la L, así que no pierdas la oportunidad de hacerte con el tuyo antes de que se agoten.