Benetton tiene los maxi plumíferos más calentitos y coloristas de la temporada

Cuando empieza el frío, queremos prendas que nos permitan superar el viento o la lluvia. Benetton tiene los maxi plumíferos más calentitos y coloristas, porque ofrecen variedad de colores, como ya nos tiene acostumbrados la marca gracias a su diversidad de prendas.

Y ahora que está a punto de caer el invierno, nada mejor que hacer caso a estos anoraks o chaquetas que todas vamos a querer en los meses de más frío.

Anota los maxi plumíferos más calentitos de la temporada

Benetton piensa en las frioleras y nos ofrece un séquito de abrigos que serán el must del invierno. Color y más color, así viene el plumífero largo estampado con capucha. Está confeccionado con tejido «Rain Defender» con estampado geométrico multicolor con efecto de punto patchwork.

Muestra el lado más cálido y cómodo, con corte oversize, que además viene equipado con una amplia capucha con visera y cierre interior con cremallera hasta el cuello. Viene con cierre externo con cremallera de doble carro y botones automáticos ocultos.

Y además tiene en cuenta varios detalles, como aquellos bolsillos en la parte delantera y bolsillos en el pecho con entrada lateral. Estarás super calentito porque cuenta con relleno de pluma auténtica con certificado Responsible Down Standard (RDS).

Si gustan los colores, también te encantará el naranja. Vienen con una calidad excepcional porque duran años y muchas temporadas.

En este caso, hablamos del plumífero largo de tejido mate Rain Defender. Con cinturón para ceñir a la cintura, y la capucha con cordón de ajuste elástico y topes, cierre con cremallera y botones automáticos ocultos y unos prácticos bolsillos frontales. Como el anterior, está en relleno de pluma auténtica con certificado Responsible Down Standard (RDS).

Si prefieres un color más estándar, entonces está el de color azul marino, en largo, que a su vez, está en gris o negro, que gustan a todas y son llevables en todas las ocasiones.

Es el plumífero midi de tejido técnico con pespuntes horizontales de corte entallado. Para más señas, lleva una capucha envolvente y cierre con cremallera y botones automáticos ocultos. Es suave y ligero, con relleno de pluma auténtica, del mismo modo que el resto de plumíferos que hemos visto de esta marca. Es de peso medio, y así nos lo ponemos sin que pese mucho y vamos la mar de calentitas. En su web, hay otros modelos de otros colores, y de tallaje más corto, pero de igual e importante calidad.