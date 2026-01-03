Trenza XXL, el nuevo peinado que ha puesto de moda la Princesa Leonor

Hay peinados que pasan de moda y otros que, sin grandes cambios, acaban definiendo una imagen. En el caso de la Princesa Leonor, la trenza no es algo puntual, sino un rasgo constante de su estilo. Una elección que ha acompañado su crecimiento, su agenda institucional y, ahora, su etapa de formación militar.

Las imágenes difundidas recientemente por la Casa Real lo confirman. Durante su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, la heredera aparece con el uniforme reglamentario y el cabello recogido en una trenza clásica, larga y cuidadosamente ejecutada. Desde un punto de vista profesional, se trata de un recogido técnicamente impecable.

La princesa Leonor de Borbón durante su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio. (Foto: Gtres)

En peluquería, la trenza es uno de los recursos más eficaces cuando se trabaja con melenas abundantes, y en el caso de la futura Reina de España el resultado es especialmente favorecedor. Su tipo de cabello -liso, con buena densidad y un grosor medio- permite controlar el peso, reducir el encrespamiento y mantener la forma durante horas sin necesidad de producto ni retoques constantes. Es una melena ideal para trenzados definidos que conservan cuerpo y estructura con el paso del tiempo.

Analizado desde una mirada experta, este peinado resulta especialmente favorecedor en la primogénita de los Reyes por varias razones. La primera tiene que ver con el equilibrio de proporciones: la longitud y el volumen de su cabello permiten que la trenza tenga presencia visual sin resultar excesiva. No queda rígida ni fina, sino llena y natural. La segunda está relacionada con el visagismo. Los recogidos despejados realzan los rostros jóvenes de rasgos armónicos, alargan visualmente el óvalo y refuerzan la sensación de simetría facial.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, durante su primera comunión en Madrid en 2015. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, esta misma idea se ha adaptado a distintos escenarios. Trenzas laterales durante la infancia, dobles trenzados en actos oficiales, semi-recogidos con pequeñas trenzas integradas en eventos más formales y, ya en el ámbito castrense, moños bajos construidos a partir de trenzas. Técnicamente, este último es uno de los recogidos más eficaces, ya que distribuye la tensión del cabello, evita tiranteces y garantiza una sujeción duradera.

Conviene recordar, además, que el trenzado forma parte de la historia de la peluquería desde hace siglos. Civilizaciones como la egipcia, la griega o diversas culturas africanas ya lo utilizaban como método de cuidado capilar, protección y expresión social. Antes de la cosmética moderna, trenzar el cabello era una de las formas más eficaces de mantenerlo sano, ordenado y protegido.

Cómo hacer la trenza XXL de Leonor en casa

Para conseguir una trenza XXL en casa, lo primero es preparar bien el cabello. Debe estar seco, desenredado y libre de productos pesados. Si el pelo es fino o muy liso, se puede aplicar un poco de spray de textura o polvo voluminizador en la raíz para aportar agarre sin apelmazar. A continuación, se marca la raya -al medio o ligeramente lateral- y se alisa la parte superior con un cepillo para lograr un acabado limpio.

El siguiente paso consiste en recoger todo el cabello a la altura de la nuca si se busca un resultado clásico y elegante. Para un efecto algo más desenfadado, puede colocarse un poco más arriba, evitando siempre una coleta excesivamente elevada. Una vez recogido, se divide el pelo en tres mechones del mismo grosor, manteniendo una tensión firme pero cómoda para que el peinado quede pulido sin resultar tirante.

La princesa Leonor de Borbón durante el desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad en 2015. (Foto: Gtres)

A la hora de trabajar los mechones, lo ideal es hacerlo con un ritmo regular, cruzándolos de forma uniforme desde el inicio hasta el final. Esta constancia es clave para que el resultado se vea amplio, ordenado y bien construido. Al llegar a las puntas, se sujeta con una goma fina del color del cabello y, si se desea un acabado más cuidado, se puede ocultar enrollando un pequeño mechón alrededor.

La princesa Leonor de Borbón durante un encuentro con miembros de la Fundación Princesa de Girona en 2022. (Foto: Gtres)

Para conseguir volumen, el truco está en abrir suavemente el trenzado con los dedos. Este gesto debe hacerse poco a poco, desde el centro hacia fuera y sin tocar la raíz, de modo que se gane cuerpo sin perder estructura ni definición.

El acabado final se logra con un toque de laca ligera aplicada a cierta distancia, solo para fijar sin endurecer. Si aparecen pequeños pelitos sueltos alrededor del rostro, se pueden controlar con un cepillo pequeño y una mínima cantidad de producto.