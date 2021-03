El agua y el limón tienen muchas propiedades por separado, pero si se las junta y además la bebemos por las mañanas en forma de bebida caliente, podemos conseguir depurar nuestro organismo, además de otros beneficios que a continuación os ofrecemos junto a recetas para que podáis beber agua caliente con limón pero añadiendo más ingredientes beneficiosos.

Beber agua caliente con limón por las mañanas

A veces vamos en busca de remedios particulares o remedios que vienen de lejos, olvidando que muchas veces tenemos en casa ingredientes sencillos y baratos que pueden ayudarnos a solucionar algunos pequeños problemas de salud y hacernos sentir mejor.

Uno de ellos es el limón : una fruta que podemos utilizar de muchas formas, como preparar una buena taza de agua caliente y limón .

El agua con limón es uno de los remedios naturales más conocidos y apreciados que ofrece varios beneficios, especialmente si se toma temprano en la mañana. Por ello, para obtener los máximos beneficios, es recomendable beber agua y limón en ayunas y esperar un tiempo (al menos 15-20 minutos) antes de desayunar, para que el remedio tenga tiempo de actuar. Descubramos entonces todos los beneficios de esta bebida.

Beneficios del agua y el limón

Hay quienes consideran el agua tibia y el limón como una especie de ducha interna que podemos ofrecer a nuestro cuerpo cada mañana. Así como lavamos el exterior de nuestro cuerpo, según la medicina natural también debemos tener cuidado de mantener limpio el interior del cuerpo utilizando, por ejemplo, agua caliente y jugo de limón fresco.

Los beneficios del agua y el limón son muchos y se derivan principalmente de la presencia de vitamina C y moléculas antioxidantes presentes en el limón. En particular, esta bebida limpia el hígado, mejora la digestión y ayuda a la regularidad intestinal (tanto en caso de estreñimiento como de diarrea).

También podemos encontrar muchas propiedades sobre el nivel de energía de la persona, precisamente por el efecto desintoxicante que asegura la bebida si se toma regularmente durante un período determinado. La vitamina C también ofrece beneficios para la piel ya que ayuda a la síntesis de colágeno.

La combinación de agua tibia y limón es capaz de remineralizar el organismo y ayudar al sistema inmunológico a mantener alejados a los virus, bacterias y otros microorganismos patógenos tanto fortaleciéndolo como realizando una acción desinfectante.

Por otro lado, tomar agua y limón por la mañana te permite solucionar un posible problema de halitosis , dado el poder refrescante del limón, que contribuye a la correcta hidratación del organismo y además estimula el metabolismo , favoreciendo la pérdida de peso (de hecho es un remedio natural que a menudo se asocia a una dieta y actividad física como parte de un plan personalizado de pérdida de peso).

Según la medicina natural, el agua caliente con limón es también un remedio eficaz para regular el pH del organismo . Esto ocurre porque los ácidos orgánicos responsables de la acidez de la fruta son metabolizables y por lo tanto se transforman rápidamente en dióxido de carbono y luego se eliminan por respiración, mientras que las bases inorgánicas permanecen más tiempo y posteriormente son eliminadas por el riñón.

Agua y limón por la mañana: 4 recetas prácticas

Con tantos beneficios que tiene tomar agua caliente con limón, seguro que querrás probar a tomarlo todas las mañanas de modo que te ofrece modo que te ofrecemos cuatro recetas que sin duda, te van a gustar.

Agua de limón: receta básica

La receta básica implica el uso de solo dos ingredientes: agua caliente o tibia y el jugo de aproximadamente un tercio de limón orgánico. El agua debe estar caliente, pero no hirviendo, para no comprometer el contenido de vitamina C del limón.

Es aconsejable comenzar exprimiendo el jugo de aproximadamente 1 tercio de un limón mediano en una jarra (o tetera) que contenga 250 ml de agua caliente y beberlo antes de que enfríe, pero sin apresurarse, saboreando el agua caliente y el limón. té. Si el sabor es demasiado ácido, puede comenzar con dosis más pequeñas de jugo, aumentando lentamente la cantidad hasta que el paladar se acostumbre a la bebida. Generalmente se recomienda utilizar el jugo de medio limón. Sin embargo, es importante tomar agua y limón en ayunas.

Agua, limón y jengibre

El agua de limón también se puede enriquecer con unas rodajas de jengibre fresco . Se prepara poniendo el jengibre pelado y picado en una cacerola con una taza de agua, hierve todo a fuego lento durante 10 minutos, deja enfriar un poco y finalmente agrega el limón.

Agua y limón con cúrcuma

El agua y el limón también se pueden aromatizar y enriquecer con el uso de cúrcuma . Se puede preparar de dos formas: utilizando cúrcuma fresca o cúrcuma en polvo. En el primer caso, se lleva a ebullición una taza de agua con un trozo de cúrcuma, se hierve durante unos 10 minutos, se filtra, se deja enfriar y solo en el último se agrega el jugo de limón fresco.

Si tiene cúrcuma en polvo disponible , simplemente puede agregar un poco a su taza de agua de limón tibia ya preparada, mezclando bien.

Agua y limón con linaza

Se trata de una receta especialmente indicada para quienes padecen estreñimiento o diarrea , ya que las semillas de lino favorecen la regularidad. También ejercen una acción antiinflamatoria y emoliente sobre el sistema gastrointestinal.

La bebida se prepara hirviendo una cucharadita de semillas de lino en unos 300 ml de agua (el equivalente a una taza) durante 2 o 3 minutos, se filtra y se deja en el frigorífico toda la noche. A la mañana siguiente se calienta la solución y se agrega el jugo de limón.

En forma alternativa , se puede preparar empapando la semilla de lino durante toda la noche. A la mañana siguiente se filtra la mezcla, se calienta y finalmente se agrega el jugo de medio limón. Si la mezcla es demasiado «gelatinosa», se puede estirar con un poco de agua.