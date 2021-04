Nunca imaginamos que uno de los iconos de las últimas décadas pudiera volver con tanta fuerza y mucho menos que lo hiciera de la mano de una de las firmas de más éxito del mundo. Barbie y Zara unen sus fuerzas y lo hacen por una buena causa, en un momento en el que la gama cromática que siempre ha caracterizado a la marca de muñecas está de plena actualidad.

No cabe duda de que Barbie es un icono mundial y aunque los estándares de belleza que propone han sido cuestionados en muchas ocasiones por resultar antinaturales, muchas veces ha sido fuente de inspiración. Ya ocurrió en el año 2015 cuando Jeremy Scott diseñó para la firma Moschino una colección en la que el rosa fucsia acaparaba todo el protagonismo. Ahora le llega el turno al buque insignia de Inditex.

Con prendas básicas para el día a día en colores que van desde los rosas más intensos a los más suaves, sin olvidarnos del blanco. Una colección en la que los looks informales son los grandes protagonistas, con pantalones cortos, camisetas, ropa de baño o incluso conjuntos de aire deportivo perfectos para sacar nuestra faceta más comfy, bien para las jornadas de teletrabajo o para disfrutar de un paseo al aire libre ahora que los días son más largos.

Pero además de las diferentes opciones de looks que ofrece esta colección tan especial, la firma también pone a nuestra disposición dos modelos de muñecas que harán que saquemos de nuevo nuestra niña interior. Los precios de las prendas no superan los 20 euros, lo que hace que sean absolutamente irresistibles y hay riesgo de que se agoten muy pronto.

Lo mejor de todo es que Zara sigue la estela de Marc Jacobs con esta colección tan especial. En el año 2008 el modista quiso recaudar dinero para la investigación de cáncer de piel con una colección de camisetas que contó con el apoyo de numerosos rostros conocidos como Victoria Beckham, Heidi Klum, Julianne Moore, Naomi Campbell o Eva Mendes que no dudaron en posar desnudas en la campaña «Protect The Skin You’Re In». Una acción que duró varios años y que ahora ha inspirado a Inditex para esta nueva línea, en lo que respecta a prendas con una estética similar, perfectas para darle un toque diferente a nuestros looks.

Los beneficios de las ventas de las muñecas -que ya se han agotado- irán destinados a a la ONG Entreculturas. Una organización de cooperación para el desarrollo promovida por la Compañía de Jesús que trabaja por la educación y el desarrollo de los pueblos desde la convicción de que la educación es un Derecho Humano fundamental del que ninguna persona puede quedar excluida.