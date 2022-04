No es habitual ver a la Reina Letizia recurriendo al calzado plano. A pesar de que a veces ha sorprendido con unos zapatos de tipo blucher u Oxford, bailarinas, alpargatas sin cuña o mocasines, lo cierto es que en la mayor parte de sus compromisos recurre a zapatos de tacón de tipo salón o bien destalonados, pero que la mayoría elevan su figura hasta diez centímetros o más.

Una decisión que tiene más que ver con su gusto personal que con una cuestión de protocolo, ya que las normas respecto a estas cuestiones o los dress codes rara vez ‘obligan’ a llevar zapato alto, es más, podría perfectamente recurrir a unos tacones más discretos como los que suele llevar la princesa Leonor o royals con más trayectoria, como la Reina Sofía o la Reina Isabel quien, en sus ya setenta años de reinado casi siempre ha recurrido al mismo modelo negro hecho a mano y a medida de la firma Anello & Davide, al igual que a los bolsos de Launer.

En el caso de doña Letizia, el abanico de opciones es algo más amplio que en el de la Reina Isabel. La esposa de Felipe VI suele recurrir a zapatos de Magrit, Lodi y Carolina Herrera de manera recurrente, pero también hay otras marcas que se cuelan en su armario, como Hugo Boss, Castañer, Mint & Rose o Isabel Abdo. En el pasado, doña Letizia arriesgaba más en lo que respecta al calzado pero, en los últimos tiempos, opta por modelos más clásicos que van a tono con sus estilismos.

A pesar de que el calzado plano no es una constante en su armario -salvo, probablemente-, en jornadas en las que no esté participando en compromisos institucionales, lo cierto es que es una tendencia a la que podría recurrir más. De hecho, ahora que ha dado un giro en su vestidor son varias las marcas que podrían hacerse un hueco en su armario. De un tiempo a esta parte, doña Letizia ha abierto el abanico a nuevas marcas, con una filosofía sostenible, fabricación en España y capitaneadas por mujeres en la mayoría de los casos como Isabel Abdo, María Malo, On Atlas, María Barragán, The IQ Collection, Dear Prudence o María Barragán entre otras muchas.

En lo que respecta al calzado, las bailarinas y slippers de Mislita podrían ser la opción perfecta para que la Reina sorprendiera con nuevas firmas. Sobre todo, algunos de los modelos de esta firma, como los que llevan estampado en animal. No hay que olvidar que doña Letizia es una apasionada de este print a todos los niveles y la hemos visto con blusas, vestidos, faldas y complementos, tanto en serpiente como en leopardo.

Mislita tiene en su colección tanto loafers o slippers como bailarinas en animal print, de tigre, cebra o el clásico leopardo. La firma apuesta por el made in Spain y por un calzado de calidad, lo que se suma a sus icónicas borlas hechas artesanalmente y el hecho de que todos sus modelos homenajean a mujeres que han hecho historia. Una pauta que marca claramente la diferencia de otras marcas.

La marca, que tiene su origen en el año 2015, cuenta con un proceso de fabricación local, en pequeñas fábricas en España. De la misma manera, todos los materiales llegan de proveedores locales que cuidan hasta el mínimo detalle, para ofrecer la máxima calidad. Cada producto de conlleva un cuidadoso proceso de fabricación, gracias a artesanos que ponen todo su mimo en cada uno de los procesos. Sin duda, el calzado perfecto para que doña Letizia olvide, aunque sea puntualmente, sus vertiginosos tacones.