De rebajas con doña Letizia: prendas low cost para un armario de reina

De un tiempo a esta parte, el armario de la Reina Letizia ha experimentado un importante cambio. Si en su primera etapa como miembro de la familia real su vestidor se encontraba prácticamente restringido a Felipe Varela en las grandes ocasiones, Hugo Boss y Carolina Herrera en las citas más ‘working’. Firmas que combinaba con otras low cost como Zara, Mango o Uterqüe. Sin embargo, en el último año, doña Letizia ha ido incorporando a su armario marcas más pequeñas, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres y con una filosofía sostenible.

Este es el caso de marcas como María Barragán, María Malo, On Atlas, Pol Studio, Psophía, Isabel Abdo, María de la Orden, Dear Prudence o Maksu entre otras muchas. Firmas que se han ido haciendo un hueco en el vestidor de la esposa de Felipe VI, sin que por ello deje de haber espacio para las de siempre, como son Hugo Boss o Carolina Herrera. A esto hay que añadir que, además, la Reina ha recuperado en algunas ocasiones diseños del armario de doña Sofía, como un espectacular look de Valentino que lució recientemente.

Pese al cambio de tendencia en el vestidor de doña Letizia, lo cierto es que la esposa de Felipe VI sigue recurriendo a sus marcas de siempre. Prueba de ello es el reciente estreno de una falda de cuero de Hugo Boss, que combinó con una blusa azul de Pol Studio o el modelo de Pedro del Hierro que ha llevado en el reciente viaje a Viena. Un vestido de corte lady y manga larga, largo midi y falda con ligero vuelo en estampado blanco y negro que combinó con un cinturón negro ancho de Burberrys, zapatos de tacón a juego y bolso de Nina Ricci.

Aunque no son muchas las incorporaciones nuevas a su armario, de vez en cuando la esposa de Felipe VI nos sorprende con alguna prenda de estreno en su vestidor. La mayoría de las veces se trata de prendas básicas, zapatos, abrigos, faldas o vestidos de corte sencillo o con un significado especial. Tras los meses de la pandemia en los que la Reina adaptó su vestuario a una consigna de máxima sobriedad y sin estrenos, en los últimos tiempos poco a poco ha ido añadiendo nuevas prendas y complementos a su extenso armario, al que además le ha dado un importante giro.

Es cierto que no es amiga de estrenar de manera constante, pero sí que hay una serie de tendencias que definen su forma de vestir, como los modelos de corte lady, las blusas blancas o los zapatos de tacón de aguja. Cuando la mayoría de las tiendas ya apuran sus últimos días de rebajas, desde Look proponemos una serie de prendas en clave low cost perfectas para la Reina y que, además, están al alcance de todos los bolsillos. No te las pierdas.