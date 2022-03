Casi un año después de su muerte, finalmente la familia real británica ha podido rendir al duque de Edimburgo un homenaje por todo lo alto. Un servicio religioso que se ha celebrado en la Abadía de Westminster -el mismo escenario en el que el Príncipe se casó con la Reina Isabel en 1947- y que ha congregado, además de a autoridades, amigos y familiares del Duque- a representantes de diferentes casas reales.

Dado el rango del marido de la Reina Isabel y que además ha sido la monarca la que ha ejercido de anfitriona, como marca el protocolo, han sido los titulares de las diferentes monarquías los que han asistido al servicio religioso. Una celebración que ha servido para rendir tributo al Príncipe, pero que no ha tenido nada que ver con un funeral. De hecho, se ha pedido de manera explícita que se evitara el negro, y el verde ha sido el color protagonista, desde la propia Reina Isabel hasta doña Letizia. Un color que puede interpretarse como un guiño al duque de Edimburgo, dados sus vínculos militares y que esta tonalidad se asocia de manera especial con el ejército y con Escocia.

No han faltado a esta cita las figuras más destacadas de las monarquías europeas, como los Reyes de Holanda, los de los Belgas, Alberto de Mónaco, los Reyes de Suecia o los Grandes Duques de Luxemburgo, además de don Felipe y doña Letizia. Sin embargo, también se ha visto al príncipe Pablo de Grecia, su esposa y su hermano menor, o a Beatriz de Holanda. En el caso de Grecia, el heredero ha acudido con su madre, la Reina Ana María, en representación del Rey Constantino, que se ha ausentado, probablemente, por sus dificultades de movilidad.

A pesar de que no se han dado más detalles al respecto, la presencia de la princesa Beatriz de Holanda hace pensar en que desde el Palacio de Buckingham también se ha invitado a monarcas no reinantes. Una realidad que pone el foco en algunas importantes ausencias, como la de los Reyes Alberto y Paola de los Belgas o la de la Reina Sofía de España. Puestos en contacto con varios especialistas en casas reales, nos confirman que el Palacio de Buckingham ha extendido una invitación por cada monarquía y, desde ahí, se ha notificado quienes serían los asistentes.

Sin embargo, en el caso de la Reina Sofía resulta especialmente llamativo por el vínculo que siempre ha tenido con el duque de Edimburgo. Algo similar a lo que ocurre con la princesa Beatriz, que estaba muy unida al consorte. Esto también se aplica a Carlos Gustavo de Suecia, que todavía es rey titular y que no ha faltado al servicio.

A pesar de que doña Sofía no haya asistido, la madre de Felipe VI tenía, por tanto, motivos para estar presente, aunque la situación actual del Rey don Juan Carlos podría haber influido en su decisión de no acudir. De hecho, si las circunstancias fueran otras, habría cabido esperar también la presencia de don Juan Carlos. No hay que olvidar que, hasta hace poco, eran precisamente don Juan Carlos y doña Sofía quienes representaban a la familia real en este tipo de compromisos -especialmente funerales, aunque este no sea tal propiamente dicho-, como fue el caso del sepelio del Gran Duque Juan de Luxemburgo, el Rey Miguel de Rumanía o el de la princesa Marie de Liechtenstein más recientemente y solo la Reina Sofía.

Es necesario tener en cuenta que Felipe de Edimburgo tenía lazos familiares tanto con la Reina Sofía como con don Juan Carlos ya que los tres eran descendientes -tataranietos para ser más exactos- de la Reina Victoria, a la que se conocía como “la abuela de Europa”. Es más, la propia Reina Isabel era prima lejana de su marido.

A esto hay que añadir que, al igual que doña Sofía, Felipe de Edimburgo también nació en Grecia (en Corfú) y ambos mantenían una relación de consanguinidad, de hecho, el duque de Edimburgo era tío segundo de doña Sofía. Jorge I de Grecia era abuelo del príncipe Felipe y, a la vez, bisabuelo de doña Sofía. Un detalle que se suma a que ambos tenían un vínculo gracias al emperador Guillermo II de Alemania, bisabuelo de la Reina Sofía y abuelo del marido de Isabel II.

En el caso del Rey Juan Carlos, la relación con la Casa Real Británica se estrecha a través de Victoria Eugenia. La esposa de Alfonso XIII y madre del conde de Barcelona era prima hermana de la madre de Felipe de Edimburgo, la princesa Alicia de Battenberg.

Una agenda intensa

Aunque se desconoce si los motivos de la Reina Sofía para no asistir a este homenaje tienen que ver con cuestiones de protocolo, personales o si se trata de una incompatibilidad de agenda, lo que sí se sabe es que la madre de Felipe VI tiene por delante unas jornadas intensas. Este miércoles, doña Sofía viaja a Nueva York en su primer desplazamiento oficial desde la pandemia en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey. La Reina va a estar dos días en la Gran Manzana, en los que va a participar en varios compromisos dentro de la agenda del Queen Sofía Spanish Institute de la ciudad de los rascacielos.