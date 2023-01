Así es el jersey que marca todo y que será tendencia esta primavera

Todos sabemos que hay prendas que favorecen y que además son básicas para el día a día. Y a la vez, la podemos llevar también para un evento y cena, y quedamos muy bien. Este es el jersey que marca todo de Pull&Bear , que además está rebajado.

El jersey que marca todo

Es una suerte que todavía podamos beneficiarnos de diversos descuentos en rebajas, gracias a que hay ofertas en muchas prendas. Y es el caso de este jersey de Pull&Bear realmente ajustado y favorecedor.

Es básico y de punto , con cuello alto , de tacto suave y también de manga larga para llevar en esta temporada de frío y más adelante.

Su composición destaca por 50% viscosa – 28% poliéster – 22% nailon, mientras que en los cuidados, debemos tener presente las etiquetas con el fin de preservar la prenda para que quede intacta y mejor.

Por esto el jersey debe lavarse a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no limpieza en seco, y no usar secadora. Así lo podrás tener al cabo de años y siempre estará como el primer día.

En tres colores distintos

Te encantará porque lo llevas en tres tonos diferentes y esto lo hace mucho más versátil. Es el caso del de color hueso, el de verde botella y el negro que además es el que debemos tener en casa para cualquier salida.

Un jersey versátil que en varios colores puedes ponerte con vaqueros , pantalones de traje, leggins, faldas y muchas otras prendas para ir siempre a la última. Para completar tu look, desde Pull&Bear aconsejan hacernos con el mocasín plano con suela track que tiene un precio de 9,99 euros, el bolso shopper urban de precio 7,99 euros con rebaja incluida.

Cuánto cuesta el jersey tras el descuento

Como sabes, muchas prendas de esta tienda están en rebajas. Por esto es el momento de adquirir todo aquello que has querido pero pagando menos. Es el caso del jersey que tenía un precio 12.99 euros, y ahora está a 9,99 euros de la XS a la M en color crudo en este momento, las mismas tallas en verde, y solo la L en color negro. Si vas a la tienda física es posible que encuentres otras prendas y tallas, así que puedes o bien comprar online siendo muy cómodo o bien yendo al establecimiento. Allí tienes variedad de ropa tanto si es de rebajas como si ya no.