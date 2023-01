Así es la chaqueta ‘Chanel’ que ahora la tienen Amazon, Zara y Mango

Es todo un clásico y lo mejor es que no pasa de moda. Es aquella chaqueta que va con todo , de diversos colores y un tejido siempre diferente. Hablamos de la chaqueta Chanel, tipo tweet que ahora vemos en Amazon, Zara o Mango.

Las firmas más asequibles para todas cogen de referencia esta chaqueta para que nos la podamos poner.

Cómo es la chaqueta Chanel que tienen en Mango y Zara

Mango nos sorprende con la chaqueta tweed de diversos colores que siempre es un must en todo el año. Destaca por tener tejido mezcla de algodón, en diseño recto, corto, cuello redondo, manga larga y cuatro bolsillos de parche en la parte delantera. Cierre de botones en la parte delantera y son de tipo metálico. En sus detalles destacar sus terminaciones deshilachadas y el forro interior.

Su elaboración es 51% algodón, 47% poliéster, 2% lana. El forro de 100% poliéster igual que las mangas.

En cuatro colores distintos

La chaqueta de Mango está en tono naranja, azul, beige y negro. Cuatro colores siempre de moda que además van fantásticamente con vaqueros o si no con ese vestido elegante.

La chaqueta tiene un precio de 59,99 euros y está en diversas tallas en la web de Mango. ¡A por ella!

Por su parte, Zara también se rinde a los pies de esta prenda. Lo hace con varias de ellas como la blazer de cuello solapa y manga larga. Lleva bolsillos con solapa en delantero, detalle de tejido con estructura y acabados combinados a contraste. Se cierra de manera frontal y cruzado con botones.

Para más señas, esta chaqueta está confeccionada en 55% algodón · 34% poliéster · 9% viscosa · 2% otras fibras, mientras que el forro es de 100% acetato.

Para cuidar la prenda, Zara especifica que mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medioambiente.

En este caso, especifican que es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, limpiar en seco y no usar secadora.

Su precio es de 59,95 euros en tallas que van de la XS a la XL y siempre es mejor poder comprar de manera online para ganar tiempo y no tener que desplazarse. Una chaqueta de entretiempo para muchas temporadas que siempre está de moda.

tienes dos modelos distintos pero hay muchos más si buscas a fondo en diversas webs de las que sueles comprar.