Aprovecha el descuentazo de Women´secret: un vestido ideal y fresquito para este verano

Si todavía no has llenado tu armario de vestidos y prendas para el verano y la temporada, quizá ya estás tardando. Tenemos el vestido ideal que además está de rebajas.

Debes aprovechar entonces el descuentazo de Women’secret y quedarte este vestido que realzará la figura.

Descubre el un vestido ideal y fresquito para este verano

De venta exclusiva online, hablamos del vestido largo fruncido estampado ikat. Lo debes tener por su estampado y diseño tentador.

Lleva escote halter y abertura en un original estampado ikat en tonos azul y beige. Con paneles, es un vestido para llevar de diferentes maneras… ¡Es multiposición!

Por esto tienes varias prendas en una. Por ejemplo, te puedes colocar las tiras de forma recta o crúzalas antes de atarlas al cuello creando un increíble escote halter súper favorecedor. Además, también cuenta con espalda elástica en punto smock. ¡Lúcelo con el buen tiempo y combina con cualquiera de nuestros accesorios para crear un look de día o de noche de escándalo!

Como ves, tienes muchas razones para tener este vestido que aporta elegancia y varios estilos siempre con una sola prenda.

Materiales y cuidados del vestido del verano

Está confeccionado en 100% viscosa y para cuidarlo bien, entonces debes hacer caso a las etiquetas. En Women’secret, que es la web donde lo puedes comprar, aconsejan que lo debes cuidar de la siguiente manera: temperatura máxima de lavado 30C. Centrifugado corto, no blanquear, no secar en secadora, planchado suave y no lavar en seco.

Completa tu look

En esta web hay muchas otras prendas para poder comprar ya en esta nueva temporada. tienes el top de bikini en el mismo color que el vestido además de la braguita a juego, todo ello en oferta. Pero también hay accesorios, diversos tipos de sujetadores y braguitas en ropa interior, toda la ropa para niños, hogar, hombres y precios especiales.

Vestido en oferta

Si te gusta esta prenda, no tardes en comprarla, porque ahora está en oferta pero no durará mucho. Si antes costaba 44,99 euros, lo tienes por 39,99 euros, gracias al descuento actual del 11%.

Otra razón más para tener este vestido que obtienes en tallas de la L a la XXL para elegir la tuya. Un vestido favorecedor que tienes en un estampado elegante y que queda holgado, perfecto para las cálidas noches de verano. Ya lo tienes antes de que se agote y que no tenga oferta. ¡No te quedes sin él!