De Ana Botín a Ester Muñoz: las más elegantes en la cena de gala en el Palacio Real

El Palacio Real ha vuelto a ser escenario de una nueva cena de gala, apenas tres semanas después de que los Reyes ejercieran de anfitriones del sultán de Omán. Esta vez, Sus Majestades han recibido al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, que se encuentran de viaje oficial en nuestro país. Después de los diversos actos de la mañana, por la noche se celebró una velada en la que doña Letizia brilló con luz propia con un vestido negro con pedrería de Carolina Herrera y la tiara Cartier. Sin embargo, no fue la única que derrochó elegancia en esta cita.

La Reina Letizia en una cena de Estado. (Foto: Gtres)

Fueron muchos los rostros conocidos tanto de la sociedad española como con vínculos con Alemania los que asistieron a la cena. Una vez más, el salón del trono se convirtió en una inesperada pasarela de estilo durante el saludo de los Reyes y del presidente alemán y su esposa previo al comienzo de la cena. Un besamanos que nos permitió ver los detalles de los estilismos de los asistentes y destacar a las más elegantes de la velada. Entre ellas, Ana Patricia Botín o Ester Muñoz, pero también la propia primera dama de Alemania.

Elke Büdenbender

La primera dama de Alemania durante la cena de Estado. (Foto: Gtres)

La primera dama de Alemania sorprendió con un precioso vestido de color azul klein de líneas sencillas y depuradas. Curiosamente, se trata del mismo tono que eligió la Reina Letizia en la última cena de gala en el Palacio Real. El azul parece ser uno de los colores predilectos de Elke Büdenbender, tanto que cuando Sus Majestades visitaron Alemania en viaje de Estado en 2022, la primera dama coincidió en gama cromática con doña Letizia en el primer acto de la visita. Las dos vistieron con tonos similares de azul. Esta vez la imagen no se ha repetido porque la esposa de Felipe VI ha ido de negro, pero Elke se ha vuelto a decantar por el azul.

Ana Patricia Botín

Ana Botín durante la cena de gala. (Foto: Gtres)

Muy festiva y elegante vimos a la presidenta del Banco Santanter. Ana Patricia Botín apostó por un diseño largo con lentejuelas en tono berenjena que creaba un efecto espejo y un juego de luz y color. La banquera completó su estilismo con accesorios en negro y fucsia. Ana Patricia llevó una estola sobre los hombros, zapatos de salón y un bolso de tamaño pequeño.

Ester Muñoz

Ester Muñoz durante la cena de gala. (Foto: Gtres)

La portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados fue una de las más sofisticadas de la velada. Ester Muñoz sorprendió con un clásico traje sastre de color negro, de líneas depuradas y con silueta ligeramente oversize. Lo combinó con una blusa blanca y zapatos de tacón negro. Muñoz llevó el cabello liso y con la frente despejada, así como un maquillaje y joyas discretas.

Marta Carazo

Marta Carazo en la cena de gala. (Foto: Gtres)

La jefa de la Secretaría de S.M. la Reina acaparó las miradas en el recibimiento oficial gracias a su llamativo calzado, unas botas con estampado de leopardo. Carazo también pasó por el besamanos antes de la cena y para esta velada confió en una fórmula infalible: blusa satinada de color crudo con lazada y una falda larga estampada en tonos morados. Un estilismo discreto y acertado para una noche de trabajo.

Sara Drabitz en la cena de gala en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Sara Dabritz y Merle Frohms

Fueron varias las personas de origen alemán que asistieron a la cena, como suele ser habitual en este tipo de actos. Entre ellas, Sara Drabitz y Merle Frohms, dos futbolistas del Real Madrid femenino. Drabitz apostó por un vestido de terciopelo negro con transparencias en la parte superior. Llevó el cabello recogido en una coleta alta.

Merle Frohms en la cena de gala en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Por su parte Frohms prefirió una silueta midi, pero también con el negro como color principal. La periodista llevó un vestido de manga corta con falda de vuelo y accesorios a tono. Un look sofisticado y sobrio con el que demostró que los little black dresses son una apuesta infalible.