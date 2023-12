La americana con más estilo es de Mango y la necesitas para esta Navidad

Hay cantidad de prendas para poder ir la mar de elegante en estas fiestas. La ventaja es poder tenerla durante los días en los que ir algo más arreglada y también posteriormente. Es el caso de la americana con más estilo de Mango

Además la tienes en dos colores que siempre sientan estupendamente. Está confeccionada en perfectos acabados y la tienes para todas tus salidas. ¡Siempre vas a quedar bien!

Tendencia: la americana con más estilo es de Mango

La chaqueta es de diseño recto, con cuello pico con solapa, lleva solapas con muesca. Y también se destaca por su manga larga con puños abotonados, y dos bolsillos delanteros de ribete y solapa.

Se cierra de forma cómoda con dos botones en la parte delantera. Y también tiene forro interior con el fin de llevar más calidad a todos lados.

Cómo está confeccionada

Diseñada en Barcelona, la chaqueta está compuesta de 100% poliéster, con forro de 100% poliéster. Para poder cuidar esta chaqueta, debes seguir las instrucciones que vienen en la etiqueta y que también explican en la web de Mango.

En concreto, no se lava, no se usa lejía, de plancha max 110°c, se limpia en seco percloroetileno y no se puede usar secadora. Tenlo en cuenta porque así la chaqueta te durará mucho más tiempo.

En dos colores: negro y verde

La prenda se vende en dos colores. El negro es para siempre el color comodín. Lo llevas en las fiestas de Navidad con pantalón de lentejuelas, con tops de colores y con tus zapatos de tacón.

Ahora bien, también lo tienes con vaqueros y deportivas con el fin de ir siempre con ese look informal que tanto nos gusta a diario.

En color verde botella, es el que podrás llevar de invitada de bodas y para todo tipo de actos. Si lo deseas puedes comprarte el pantalon a juego (también está en Mango) y creas entonces looks a base de trajes chaqueta que quedarán siempre muy bien.

De todas formas, también es la chaqueta verde que te puedes poner en las fiestas que están a punto de llegar. Es especial con top debajo, con faldas largas, con shorts de brillos y mucho más.

Para combinar, en Mango aconsejan algunas prendas y complementos. Es el caso del pantalón recto de cintura elástica y precio de 29,99 euros, también sandalia de piel y tacón con precio de 49,99 euros, junto a los pendientes de aro irregulares en color plata que en la web de Mango tienen un precio de 9,99 euros, además del collar de cristales facetados que se vende por 15,99 euros.

Tienes cantidad de ejemplos para poder combinar con esta chaqueta sea en negro o en verde.

Cuál es el precio de la americana con más estilo

Lo compras por 65,99 euros y las tallas ahora accesibles dentro de la web van de la XXS a la 4XL. Como ves, hay cantidad de tallas para que se adaptan a cada uno de los distintos cuerpos y medidas.

En cuanto a los envíos, a tienda es gratis, pero si prefieres que te llegue a casa cómodamente entonces el envío es de 3,95 €, es gratis en pedidos superiores a 30 €, y también se recibe en un punto ASM siendo precio de 3,95 €, siendo entonces gratis en pedidos superiores a 30 €.

Respecto a las devoluciones, dispones de 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los siguientes métodos: Devolución en punto GLS gratis, devolución con recogida a domicilio siendo gratis y también no pagas nada con devolución en tienda.

Ya tienes cantidad de motivos para poder comprar ahora mismo la chaqueta más viral en el color que elijas.