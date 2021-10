Amelia Bono triunfa con su look a todo color y te decimos cómo copiarlo

Amelia Bono es la influencer del momento, sus total look de Uterqüe nos demuestra cómo nos podemos arriesgar con el color este otoño. Los primeros fríos no son sinónimo de negro o marrón, este otoño 2021 necesitamos más que nunca el color que Amelia Bono nos enseña cómo combinar a las mil maravillas. El verde es uno de los tonos que llegó con mucha fuerza este verano y se ha quedado en un otoño en el que necesitamos recuperar el tiempo perdido. El rosa es el otro color que Marta Ortega o la propia Reina Letizia se han encargado de destacar. Si quieres un conjunto o dos piezas listas para triunfar, toma nota del total look de Uterqüe de Amelia Bono.

Este es el total look de Uterqüe de Amelia Bono

View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono)

Un jersey con alpaca y mangas de organza destinado a triunfar. Este jersey no es como los convencionales, tiene ese aire romántico y tono intenso que destaca, pero con sorpresa. El hecho de que sea de alpaca lo hace especialmente calentito y de alta calidad. Además del tacto equivalente a tener una nube calentita alrededor, destacan las mangas.

Las mangas de organza provocan que, dependiendo de la prenda que coloquemos debajo los días de más frío, el color puede cambiar por completo. Cada día podemos tener un jersey nuevo gracias a este sencillo punto de diseño que solo Uterqüe es capaz de realizar. Los 79 euros de esta prenda son una maravillosa inversión, en un jersey de calidad.

La intensidad y el diseño del jersey no le quita el protagonismo a unos pantalones verdes que impresionan. De tiro alto y con cinturón incluido, con ellos conseguiremos la cintura de avispa que buscamos, Amelia es una mamá de 4 hijos que sabe muy bien cómo combinar las prendas a las mil maravillas. Un toque de color para darle alegría a cualquier look del trabajo o festivo.

Los volantes de estos pantalones son el punto original que al igual que las mangas del jersey de organza consiguen que destaque aún más. Solo necesitamos unas sandalias tipo joya, unos botines, botas o incluso zapatillas deportivas originales para darle el acabado perfecto a este total look de Uterqüe que lleva Amelia Bono. Los pantalones, al igual que el jersey cuestan 79 euros, una buena inversión para nuestro armario si nos atrevemos a darle color al otoño.