Amelia Bono tiene el chándal de Oysho que vas a necesitar: vas a desear hacer ejercicio para ponértelo

Lo retro vuelve y por esto las influencers lo saben y se lo ponen tanto para hacer deporte como para diario. Amelia Bono tiene el chándal de Oysho que vas a querer. Une diversos colores: azul y blanco, y es totalmente vintage.

Se combina tanto con leggins, tops, pantalones largos a juego y hasta con pantalones cortos como los que lleva ella para darnos esta imagen.

Amelia Bono tiene el chándal de Oysho que vas a necesitar

Todas nos fijamos siempre en las prendas que lleva la influencer. Desde vestidos sofisticados para fiestas, a vaqueros casual hasta cuando sale a hacer deporte. Casi siempre de marcas, pero más bien low cost, nos muestra su día a día en variedad de detalles que no pasan desapercibidos.

Ahora ya puedes llevar su chándal con varias piezas, te contamos lo que debes saber de cada una de ellas, y ya puedes hacer ejercicio.

Chaqueta oversize repelente al agua

Si te gusta lo más vintage, entonces te encantará esta chaqueta que parece sacada de un mercadillosde los 80. Si no guardas alguna de estas prendas, cosa imperdonable si la tuviste de pequeña, entonces ahora la tienes en Oysho.

Es una chaqueta oversize repelente al agua con cierre frontal mediante cremallera y bolsillos laterales. Con estos detalles puedes salir a correr sin miedo a que se moje y también la llevas para otras ocasiones.

Entre otras características, la chaqueta lleva mangas y cintura acabada en rib, además de tejido con protección contra el viento.

Tiene recubrimiento en el tejido que permite que el agua se deslice por la prenda evitando ser absorbida y se compone de 100% poliamida y el forro de 100% poliéster.

Cómo cuidar esta chaqueta

Como nos la pondremos para ir al gimnasio , a correr y hasta con vaqueros siendo las más chic de la oficina, debemos cuidar bien la prenda, para esto desde Oysho nos aconsejan que:

Lavar a maquina max. 30ºc.

Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueadorno usar lejía / blanqueador

Planchar maximo 110 º c planchar maximo 110 º c

No limpieza en secono limpieza en seco

No usar secadora

Cuál es el precio de la chaqueta del chándal de Oysho

Esta chaqueta tan retro tiene un precio de 45,99 euros, en tallas que desde el online son de la XS a la L. hay que mirar la guía de tallas de Oysho si no lo tenemos claro, y si queremos comprar online entonces mirar bien todas las especificaciones.

Si queremos ir a la tienda a comprarla, lo ideal es comprobar antes la disponibilidad en tienda, buscando donde quieres ir y asegurando que realmente está la prenda.

Pantalón jogger efecto nylon repelente al agua

Esta chaqueta se combina con un pantalon a juego para que tu deporte sea más completo e intenso.

Posee unas características bien parecidas a la chaqueta. Es el pantalón jogger con cintura elástica ajustable mediante cordón y bolsillos laterales.

Lleva también el tejido repelente al agua y con protección contra el viento con diversos colores de bloques a contraste en azul marino y rayas con tonos en blanco o crudo.

También son pantalones técnicos que puedes llevar en variedad de ocasiones, especialmente para hacer deporte. Estos pantalones destacan por el recubrimiento en el tejido que permite que el agua se deslice por la prenda evitando ser absorbida.

Se componen de 100% poliamida y el forro también de 100% poliamida, y en sus cuidados, Oysho recomienda lavar a máquina max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco, no usar secadora.

El precio del pantalón es de 39,99 euros en tallas que van de la XS a la XL. Y lo compras online o bien en la tienda física. Tienes un super conjunto para mostrar e ir a todos lados.

Shorts raya lateral con algodón: chándal de Oysho

Es el pantalón que lleva bien parecido Amelia Bono junto a la chaqueta, y es que ya en algunos lugares hace calor. Es el short con algodón con cintura elástica ajustable mediante cordón interno y bolsillos laterales. Mezclar varios colores como el azul junto a raya lateral en color blanco. También está en negro con las rayas en blanco, así puedes escoger dos colores.

Su precio es de 19,99 euros y lo compras en variedad de tallas.

Combinaciones posibles

Hay más prendas que puedes comprar directamente en Oysho para completar este chándal: