Alpargatas cómodas y con poco tacón: así es la fuerte apuesta de Stradivarius

Para estar más alta, estilosa y elegante, las alpargatas son algunas de las tendencias que cada año solemos ver en esta temporada. por esto destacamos las alpargatas cómodas son total. Y las encontramos en Stradivarius.

En dos colores, tiene un precio top y esto permite que te las puedas comprar. Date prisa o bien sea agotarán.

Alpargatas cómodas de Stradivarius

Hablamos de las alpargatas de cuña de yute de mujer disponibles en varios colores. destacan por sus diversos detalles, primero por su diseño, y ese cierre mediante tiras atadas al tobillo.

Además estarás mucho más alta, porque la altura del tacón es de 10,5 cm. Esto no está reñido con la comodidad porque llevan AIRFIT ®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Están elaboradas en corte de 100% algodón y el forro del mismo material. Para cuidar de estas sandalias, desde la web de Stradivarius explican que es mejor no lavar, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco ni usar secadora.

En dos colores a elegir

Si te gusta esta alpargata, de moda siempre en verano, entonces debes saber que está en dos colores básicos que ya puedes elegir. Por un lado, el blanco que es elegante y va bien con todo lo que te pongas. Tus outfits serán más completos porque es total con vestidos largos, mini, shorts o vaqueros.

Por otro lado, también la podemos compra en negro. Es el básico de siempre y que también sirve tanto para un paseo informal como para una fiesta y también una boda.

Sea cuál sea el color que elijas, verás que tienen unas sandalias perfectas y de calidad, y de paso puedes emular a la reina Letizia que cada año las elige en sus salidas.

Cuanto valen las alpargatas

Están en la web de Stradivarius donde siempre es mucho más fácil comprar porque no te mueves de casa.

Las alpargatas, en sus dos colores, tienen un precio de 35,99 euros. las tallas que tienes ahora a tu disposición son en negro de la 36 a la 41, y en color blanco, de la 35 a la 41. Elige tu talla y no lo dejes pasar. Sabes que son unas sandalias especiales, que sientan genial y son de diseño y buena calidad. Las tienes en casa en unas horas y luces con ellas además de elevar tu figura.

No esperes mucho a comprarlas porque así ya las tienes en tus salidas.