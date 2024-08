Alejandra Rubio revoluciona la moda premamá: barriga a la vista y estilo sin filtros

Alejandra Rubio, la joven de 24 años, está esperando su primer hijo con Carlo Costanzia, de 31 años, y ha demostrado que estar embarazada no significa renunciar al estilo. Desde que se anunció su embarazo a principios de verano, Alejandra ha desafiado las convenciones de la moda premamá, mostrando que la barriga puede ser la protagonista de looks atrevidos y llenos de vida.

La hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos ha redefinido la moda para futuras mamás, alejándose de las típicas prendas oversized y optando por atuendos que celebran su embarazo con elegancia y originalidad. Su estilo audaz ha capturado la atención de muchos, convirtiendo cada una de sus apariciones en un evento destacado en el mundo de la moda.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Sevilla. (Foto: Gtres)

Con el nacimiento de su bebé previsto para diciembre, Alejandra continúa sorprendiendo con sus elecciones de vestuario, combinando las últimas tendencias con una frescura que inspira a muchas otras embarazadas a seguir su ejemplo. Así que, celebremos con Alejandra Rubio y su viaje a la maternidad, admirando los looks más icónicos que ha llevado durante estos meses.

Alejandra Rubio pone a su barriga en el centro de todas las miradas

Los seguidores de Alejandra no tardaron en inundar sus redes sociales con elogios y mensajes de cariño, celebrando su capacidad para mantenerse fiel a su estilo personal mientras abraza su nueva etapa de vida. Comentarios como “El embarazo te sienta genial” y “Estás guapísima” destacan el impacto positivo de su elección de vestuario.

Alejandra Rubio deslumbra con su embarazo luciendo un vestido dorado ceñido al cuerpo. (Foto: Redes Sociales)

Para una escapada rural, Alejandra optó por un vestido dorado ceñido y corto, combinado con botas negras de estilo cowboy. Este conjunto boho-chic no solo destaca por su brillante tono dorado, sino también por su capacidad para equilibrar elegancia y estilo relajado.

Elegancia atemporal con el Little Black Dress

Seguro que alguna vez has pensado en ocultar tu barriga para no ir tan ajustada, pero Alejandra dice que no. El vestido negro, un clásico atemporal y símbolo de elegancia desde que Coco Chanel lo popularizó en los años 20, ha sido reinventado por Alejandra con un toque moderno y sofisticado.

Alejandra Rubio acaparó miradas con un vestido negro ajustado que acentuaba su barriga. (Foto: Gtres)

Conocido como el LBD (little black dress), esta prenda emblemática sigue siendo un pilar de la moda, y Alejandra demuestra que no hay que renunciar al estilo, incluso durante el embarazo. Sin miedo a lucir prendas ajustadas, ha llevado el LBD con una versatilidad y elegancia que consolidan su estatus como un elemento esencial en cualquier armario. La camiseta abierta de canalé: un toque de atrevimiento