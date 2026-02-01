Adiós a los pinchazos: la tendencia para no tener arrugas es más natural y el secreto está en esta planta

Esta tendencia para no tener arrugas es más natural, una planta tiene el secreto para decirle adiós a los pinchazos. La realidad es que tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden ser claves y en cierta manera nos enfrentamos a un cambio de ciclo que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. El cuidado de nuestra piel se convierte en un elemento que debemos tener en consideración, en especial en estos días que tenemos por delante.

Es momento de apostar por un cambio que puede ser lo que nos dará alguna sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta queremos llegar hasta lo más alto en cuanto algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna sorpresa inesperada. Estaremos pendientes de un cambio que puede ser esencial y que, podría acabar siendo esencial en estos días en los que cada detalle puede ser clave. Los pinchazos se van a acabar de una forma que quizás esperaríamos con un ingrediente natural y del todo inesperado que acabará con las arrugas.

Los pinchazos se van a acabar

Los tratamientos de belleza no tienen por qué ser dolorosos, tenemos por delante algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser clave.

Este tipo de tratamientos de belleza pueden convertirse en el mejor aliado de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es la hora de conocer un poco más qué nos está esperando en unos días en los que todo puede ser esencial. En especial cuando estamos ante las novedades referentes a los tratamientos para luchar contra la edad.

Hay ciertos elementos que pueden convertirse en un buen básico contra el que tocará luchar. Es momento de apostar claramente por un cambio en la forma de cuidarnos, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una forma muy diferente.

Los pinchazos que hasta ahora eran la única forma de conseguir vencer el paso del tiempo, puede acabar siendo la antesala de algo más. Con ciertas novedades que sin duda alguna, acabarán marcando un antes y un después en este día a día.

Esta tendencia para no tener arrugas es más natural

Los expertos de HuleyMantel nos explican que: «Conocida como okra, okro, quimbombó o quingombó (Abelmoschus esculentus L) esta hortaliza de la familia de las malváceas es nativa de África y crece en climas tropicales. Puede tomarse fresca o cocida, en sopas, ensaladas o guisos. Es rica en vitaminas, minerales y polisacáridos que le otorgan muchas propiedades beneficiosas para la salud. El mucílago obtenido gracias a la alta proporción de agua y polisacáridos del fruto tiene efectos antiinflamatorios, antidiabéticos y anticolesterolémicos. En la actualidad está en el punto de mira para el cuidado de la piel, el cabello y la salud sexual, beneficios que también se han observado en las hojas, las flores y las semillas con alto contenido en antioxidantes y polifenoles. En el mundo, India va a la cabeza en cultivo y consumo produciendo hasta 6 millones de toneladas al año. Nigeria no se queda atrás, la okra es una parte fundamental de su gastronomía y ya roza los 2 millones de toneladas anuales».

Siguiendo con la misma explicación: «Entre las propiedades del agua de okra más aclamadas en las redes sociales está la promesa de una piel y un cabello radiantes. Y eso, en una alta probabilidad, es cierto. Entre los factores clave para una piel radiante, más allá de la dieta saludable y la actividad física están el consumo de vitaminas y antioxidantes. El agua de okra contiene hasta un 43% de la cantidad diaria recomendada de vitamina K, un 25% de vitamina C y algo menos de un 10% de zinc. La vitamina K actúa de antiojeras natural al promover la circulación, el zinc no solo es antibacteriano previniendo el acné, sino que también ayuda a cicatrizar evitando marcas. La vitamina C, promueve la síntesis de colágeno. Junto con la actividad antioxidante del selenio o la vitamina E, que está en pequeñas cantidades, tomar okra es una excelente idea para cuidar de nuestra piel. Eso sí, hay quién decide utilizar el agua directamente como mascarilla tópica».

Esta moda se ha convertido en una tendencia natural que puede darnos una piel radiante sin necesidad de pinchazos. Una forma de lo más natural de obtener una serie de elementos que pueden llegar para quedarse. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.