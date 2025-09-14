Adiós al pelo encrespado: el sencillo truco de una peluquera para quitar el frizz sin usar ningún producto

El frizz es un problema que puede afectar a todo tipo de cabello: liso, ondulado, rizado o afro. No importa la textura, aparece cuando el cabello pierde hidratación y la cutícula se levanta, permitiendo la entrada de humedad del ambiente. Esto genera un efecto de encrespamiento, falta de definición y una apariencia poco pulida. Ahora hay un truco para quitar el frizz sin usar productos. Muchas veces lo asociamos con cabellos rizados o secos, pero incluso el cabello graso o liso puede sufrirlo, especialmente en climas húmedos. Por eso, es importante entender cómo se produce y adoptar rutinas adecuadas para prevenirlo y controlarlo en el día a día.

La Clínica de Freitas explica que el frizz «se caracteriza por esos mechones rebeldes y desordenados que parecen resistirse a cualquier intento de doma, mostrando una textura áspera y desordenada». Suele aparecer por una combinación de factores: falta de hidratación, uso excesivo de calor, mal secado del cabello o productos inadecuados. Una de las recomendaciones más efectivas para quitar el frizz es secar el pelo presionando suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, en lugar de frotarlo con una toalla convencional, ya que esto reduce la fricción y evita que la cutícula se abra. Además, es fundamental mantener una buena hidratación usando mascarillas o aceites naturales como argán o coco. Utilizar peines de cerdas anchas o de madera, evitar lavarlo con agua muy caliente y protegerlo del calor con protectores térmicos también son prácticas clave. Pequeños cambios en la rutina pueden tener un gran impacto si se mantienen como hábitos constantes.

Tips para controlar y quitar el frizz del pelo

Seca el cabello con una toalla de microfibra o camiseta de algodón

Evita frotar el cabello con toallas comunes, ya que la fricción genera frizz. En su lugar, seca tu pelo presionando suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón.

Desde Sweet Professionales España explican que «al lavarse el cabello hay que secarlo y disminuir la humedad, sin enrollar el paño en la cabeza, sin frotar y utilizando preferiblemente una toalla de microfibra para mejor absorción sin dañar la estructura natural del cabello». Este método reduce la fricción, protege la cutícula y ayuda a conservar la hidratación.

Hidrata profundamente tu cabello

El frizz está directamente relacionado con la falta de hidratación. Usa mascarillas capilares una o dos veces por semana y aplica aceites naturales como el de argán, coco o jojoba. También puedes usar acondicionadores sin enjuague (leave-in) para mantener la humedad por más tiempo.

Utiliza productos anifrizz y sin sulfatos

Opta por champús y acondicionadores sin sulfatos, ya que estos ingredientes pueden resecar el cabello. Los productos antifrizz con ingredientes como la keratina, aloe vera o aceites naturales ayudan a suavizar la fibra capilar y a mantener el cabello controlado por más tiempo.

Evita el uso excesivo de calor

El calor debilita la fibra capilar y favorece el frizz. Si vas a usar plancha, rizadora o secador, aplica siempre un protector térmico. También puedes dejar que el cabello se seque al aire libre o usar el secador con aire frío para minimizar el daño.

Cepilla tu cabello correctamente

Otra manera de quitar el frizz es usar un peine de dientes anchos o un cepillo de cerdas naturales para desenredar el cabello sin dañarlo. Evita cepillarlo cuando esté completamente seco, especialmente si es rizado u ondulado. En estos casos, es mejor desenredarlo cuando esté húmedo y con un poco de acondicionador.

Protege tu cabello al dormir

Dormir con el cabello suelto y sobre fundas de algodón puede generar fricción durante la noche. Usa una funda de satén o seda, o recoge el cabello en una trenza o moño suelto. También puedes usar una gorra de satén para evitar el frizz al despertar.

Consejos y recomendaciones para quitar el frizz

No laves el cabello todos los días

El lavado diario elimina los aceites naturales y puede resecar el cabello. Intenta lavarlo cada 2 o 3 días.

Evita los productos con alcohol

Muchos geles y espumas contienen alcohol, lo que puede secar y encrespar el cabello.

No toques el cabello constantemente

Pasar las manos por el pelo muchas veces al día favorece la aparición de frizz.

Aplica sérum o aceite en las puntas

Después del peinado, aplicar unas gotas de aceite o sérum antifrizz ayuda a sellar la cutícula y darle brillo.

Hábitos complementarios para prevenir el frizz

El cuidado del cabello no solo depende de los productos que usas, sino también de tus hábitos diarios. Algunas prácticas complementarias que te ayudarán a mantener y a quitar el frizz bajo control incluyen:

Alimentación saludable

Una dieta rica en vitaminas y minerales favorece la salud capilar desde el interior. Consume alimentos con vitamina E, biotina, omega 3 y proteínas.

Hidratación constante

Beber suficiente agua al día también influye en la hidratación del cuero cabelludo y del cabello.

Corte regular

Cortar las puntas cada 6 a 8 semanas ayuda a eliminar el cabello dañado y prevenir que el frizz se extienda.