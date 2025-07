Adiós a las Converse: estas son las zapatillas tendencia que van a triunfar entre las más pijas

Las zapatillas que son tendencia y que van a triunfar entre las más pijas no son las míticas Converse. Este tipo de calzado que en su día se convirtió en uno de los más deseados del momento, está dando paso a otro modelo de zapatillas que han acabado siendo los que mejor se adapten al ritmo de vida moderno. En esencia lo que necesitamos es un tipo de calzado que se adapte a la perfección a un estilo versátil y lo más cómodo posible.

Pasaremos de un clásico a otro que puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que, sin duda alguna, acabarán siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no teníamos en cuenta. Es época de rebajas, pero también de nuevas colecciones que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser esenciales en estos días de temporada. Ahora que las marcas empiezan a mostrar sus novedades, nada mejor que saber en todo momento qué es lo que puede esperarnos. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves.

Las Converse se despiden como las más populares

Ha llegado el momento de conocer un tipo de calzado que sustituirá a unas zapatillas que son míticas y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Estamos ante un cambio de tendencia que nos sitúa en un punto muy diferente del que esperaríamos estar.

Las Converse han acabado siendo un modelo que se ha convertido en mítico y que, sin duda alguna puede acabar dejando una huella imborrable entre las expertas en moda. Estamos pendientes de un calzado que tiene sus años, pero pase lo que pase, siempre será bonito.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos haga aprovechar lo que llega de otra marca que lleva más de 100 años siendo tendencia. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de aprovechar al máximo un tipo de calzado que parece que se impone entre las más pijas a toda velocidad.

Nada más y nada menos que las Adidas Samba que parece que se han convertido en las mejores aliadas de un estilo de 10. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de complementos que pueden acabar de darnos aquello que queremos, un plus de buenas sensaciones.

Son unas zapatillas tendencia que van a triunfar entre las más pijas

View this post on Instagram A post shared by adidas (@adidas)

Las más pijas parece que se preparan para hacer cola en las tiendas, en busca de una novedad, las nuevas Adidas Samba que se adaptan a los tiempos modernos con un diseño clásico que no puedes dejar escapar. Sin duda alguna, vas a conseguir con ellas un plus de buenas sensaciones.

Las Adidas Samba Liberty London son una joya en peligro de extinción, un diseño exclusivo que debes tener ya mismo en tu armario. Tal y como se presentan en la web de Adidas: «Diseñada en colaboración con los grandes almacenes de lujo Liberty London, esta zapatilla Sambae de adidas Originals combina una comodidad exquisita con colores vibrantes. El empeine de piel y ante cobra vida a través de un exuberante estampado floral que aporta un toque artístico a esta silueta legendaria. Esta versión vanguardista de la mítica Samba presenta una suela de goma color caramelo de gran agarre con los laterales más altos y semitraslúcidos. Las 3 bandas con pespuntes en zigzag y el logotipo de Samba ponen el broche final. Combínala con tus looks informales para lucir una explosión de color y creatividad a cada paso».

Los comentarios a este modelo lo dicen todo: «El diseño es súper lindo, excelente calidad y la combinación de rosado y beige y la textura de piel super bien, soy talla 39 y pedí Us 8 y me quedaron perfectos». o » Me gusta su material cuero vacuno muy duradero y cómodo, los detalles que tienen son muy originales. Las super recomiendo. Una Adidas más para mí colección».

Puedes hacerte con ellas por un precio de un poco más de 120 euros, una cantidad de dinero que te asegura el mejor calzado posible. Merece la pena invertir en unas buenas zapatillas que pueden acompañarnos en estos días que tenemos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tenemos que aprovechar al máximo estos elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Un buen básico que acabará siendo el mejor aliado de una serie de cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando estos días que tenemos por delante.

Es hora de comprar las zapatillas por excelencia de moda, que son una auténtica maravilla a nuestra disposición por muy poco. Hazte con ellas, son un buen básico que siempre será una joya para tu zapatero.