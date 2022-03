Adelántate a las influencers con el complemento que más se va a llevar esta primavera

Tenemos muy en cuenta los looks de las influencers y las expertas en moda porque nos encanta ir a la última. En las últimas publicaciones en Instagram nos hemos fijado en un complemento que va a ser el gran protagonista de los looks de primavera: ¡la gorra! Aunque creas que no va demasiado contigo porque piensas que sólo combina con prendas de estilo deportivo, como un conjunto de chándal, debes saber que las reglas en el mundo de la moda han cambiado.

A la hora de vestirnos, muchas veces cometemos el gran error de prestar atención única y exclusivamente a las prendas. Pero lo cierto es que los complementos tienen un poder increíble para hacer que un look se vea de una determinada forma.

Queremos sumarnos a la moda de la gorra, así que en la nueva colección de Zara para la primavera 2022 hemos fichado una a un precio excelente. Disponible en cuatro colores neutros (verde caqui, beige, tostado oscuro y negro), tiene visera rígida y cierre ajustable.

Ya hemos dicho que esta temporada la gorra se lleva con todo tipo de outfits, así que queremos proponerte algunos para la primavera.

Si te apetece lucir un traje de chaqueta y pantalón pero que el look no se vea demasiado formal, puedes añadir una camiseta, unas zapatillas y una gorra. ¡Al más puro estilo street-syle!

Para un look de diario informal y arreglado, puedes combinar un pantalón vaquero, un top de punto canalé y una blazer o un cárdigan. Como calzado, tanto con unos mocasines como con unos botines queda genial.

Más allá de darle un toque único a cualquier look, llevar una gorra en primavera y verano es una gran idea para cuidar la piel. La visera protege el rostro de los rayos solares, disminuyendo con ello el riesgo de que aparezcan manchas en la cara. Además, la gorra evita que la cabeza se caliente en exceso por la exposición al sol.

Seguro que esta gorra se convierte en uno de los artículos más vendidos de Zara en sus cuatro colores. La relación calidad-precio es excelente porque la gorra sólo vale 9,95 euros. También podemos consultar la disponibilidad del complemento estrella de la primavera en nuestra tienda Zara más cercana.

Sin lugar a dudas, es una de las mejores compras que podemos hacer para dar la bienvenida a la primavera como se merece. Un complemento que se va a convertir en imprescindible en la vida de todas nosotras.