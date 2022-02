Las zapatillas New Balance con las que vas a arrasar

Llega la primavera, y uno de los básicos que necesitamos sí o sí en el fondo de armario son unas buenas zapatillas que nos acompañen en nuestro día a día. Las New Balance siempre son un acierto porque ofrecen estética y comodidad a partes iguales, y el modelo ‘327’ de estilo retro se han convertido en nuestro favorito.

Unas zapatillas de New Balance cuyo diseño está inspirado en el estilo Heritage de los años 70. De corte bajo y cierre de cordones, tanto la lengüeta como el tobillo están acolchados para ofrecer el máximo confort a los pies. Somos mujeres todotereno que hacemos cientos de cosas al cabo del día, así que necesitamos unas deportivas como estas, con las que podamos caminar horas y horas sin llegar a casa con los pies doloridos.

Tienen detalle insignia de la marca New Balance en color verde y la suela es texturizada antideslizante. Las opiniones que hay sobre las zapatillas en la tienda online son estupendas, con una valoración general de 5 estrellas sobre un máximo de 5: «Me encanta el color de estas zapatillas. Llevo mucho tiempo utilizando calzado de New Balance, y estas deportivas son fabulosas y súper cómodas. Merecen la pena».

Seguro que se convierten en nuestras grandes aliadas en los meses de entretiempo porque combinan absolutamente con todo y le dan un toque de estilo a cualquier look. Si no queremos complicarnos mucho la vida, podemos ir a lo seguro y combinar las New Balance con unos vaqueros de corte recto o estilo culotte y una camiseta.

Pero, ¿por qué no arriesgar un poco? Si nos apetece lucir un look arreglado pero no demasiado formal, para ir a la oficina o salir a cenar con las amigas, tenemos la opción de ponernos las zapatillas con un traje de chaqueta y pantalón y una camiseta.

Por supuesto, también son estupendas para los meses de verano, con unas bermudas y una blusa o incluso con un vestido o una falda. Estamos ante unas deportivas que lo tienen todo porque son cómodas, versátiles y tienen mucho estilo.

Si te han gustado tanto como a nosotras, están a la venta en la tienda online de Asos por 106,99 euros en una gran selección de números, desde el 36 hasta el 43. El envío es gratuito, y las devoluciones también son gratuitas. ¡Es una compra estupenda para esta temporada!