Se acabaron las dudas a la hora de combinar las túnicas veraniegas con estos tips

Nos encanta esta prenda de ropa tan fresquita para bajar a la playa o para cubrirnos un poco en caso que las noches de verano sean más frías de lo que esperábamos. Las túnicas son, al mismo tiempo, de lo más cómodas e ibicencas, y un complemento que puede ser o bien el protagonista de todo un look. Aprende a combinarlas.

Habitualmente nos olvidamos de las túnicas en entornos más urbanos y por alguna razón las tenemos solo reservadas para las ocasiones más playeras; lo que es una pena, porque perdemos la oportunidad de llevar looks realmente interesantes y fresquitos ¡en más de una ocasión!

Así que si te pica la curiosidad de saber cómo puedes introducir este ítem en otro tipo de looks que, aunque igualmente veraniegos no sean tan playeros, sigue leyendo porque te proponemos tres interesantes ideas para que pruebes durante tus vacaciones, ¿te interesa?

Dale a tu túnica el protagonismo que se merece

Aunque por lo general las usamos sobre todo para cubrirnos un poco más el cuerpo cuando vamos en bikini y tenemos que hacer el trayecto de casa a la playa o a la piscina, utilizar las túnicas en otras situaciones, como en plena ciudad, también puede ser adecuado si sabemos combinarlas bien.

Si por ejemplo hay algún día que se te presenta cargado de cosas por hacer y tienes que hacer varias cosas alrededor de tu barrio -pero quieres evitar pasar calor-, ponte unos shorts y una camiseta de tirantes ¡y la túnica encima y desabrochada a modo de sobre camisa!

Úsala también de noche para un look boho-chic que triunfará

¿Tienes una cena en un chiringuito o una terraza bonita con tu pareja o con amigas? Pues en ese caso, elige una túnica hasta las rodillas y átatela como un kimono -quizás con un cinturón fino y trenzado si el diseño de la túnica no te da esa posibilidad-; combínala con unas mules e incluso con unas alpargatas con plataforma, incluye un bolsito que combine con estas ¡y adorna el conjunto con unos pendientes vistosos! Seguro que consigues sorprender a quien tu quieras con lo versátil que puede ser esta prenda.

Como último consejo, podemos recomendarte que no te limites a usar las clásicas túnicas blancas ibicencas pues, aunque quedan muy bien, puedes encontrarte con que ves a muchas chicas con looks similares; así que apuesta por túnicas con estampados bonitos y quizás un poco coloridos -que hay que aprovechar que es verano-, pues verás que este tipo de prenda ¡es capaz de trasformar tu look!