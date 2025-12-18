Acaba de aterrizar en Sfera la falda de flecos que va a arrasar esta Navidad y es un ‘must’

Sfera tiene la falda de flecos que va a arrasar esta Navidad y es un must en todos los sentidos, un básico para estas fiestas o para cualquier celebración. La marca Sfera puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible, buscamos las prendas más auténticas para estos días en los que necesitamos un extra de buenas sensaciones. Un extra de estilo que se vende por menos de lo que esperaríamos.

Vestir bien no tiene por qué costarnos una fortuna y más en estos tiempos en los que tenemos que ver cómo gastamos cada euro. Las marcas low cost son las que nos acompañarán en estos días en los que queremos empezar a preparar nuestro armario para una mezcla de buenas sensaciones que puede ser esencial. Es hora de ir en busca de una prenda de esas que pueden ser claves en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Será el momento de poner en práctica este tipo de elementos que acabarán marcando unos días de plena actividad. Estos flecos sin duda alguna le darán a nuestros looks el plus de buenas sensaciones.

Sfera tiene una colección de novedades ideales para estas fiestas

La realidad es que empezamos a ver llegar unas fiestas que parece que van a ser una auténtica fuente de buenas sensaciones. Nos centraremos en estos días en los que tocará visualizar determinados momentos en los que realmente deberemos empezar a prepararnos para lo mejor.

Sfera es la marca por excelencia de estos días en los que las celebraciones no dejan de llegar. Tenemos por delante la cena de empresa, las fiestas de Navidad o fin de año, todo lo que estás esperando es un giro radical que, sin duda alguna deberemos empezar a tener en consideración.

Un cambio en esta colección que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que llegan estas novedades que tocará empezar a poner en práctica.

Esta falda puede ser el mejor básico que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Unas novedades que pueden servirnos de mucho más de lo que nos imaginaríamos.

La falda con flecos que debes buscar esta Navidad

Esta Navidad puede convertirse en el momento ideal de lucir una falda que puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa en estos días que tenemos por delante. Con una serie de detalles que darán a esta falda el acabado perfecto que buscamos.

Los flecos son un elemento que deberemos empezar a tener en consideración. Tal y como nos explican los expertos de Corbetosboots: «los flecos surgieron en el lejano oeste, pero vamos a matizar este punto. Sí, es cierto que el estilo de flecos que mejor ha perdurado hasta nuestros días es el que se lució en aquellas llanuras de horizontes lejanos. Pero aquellos flecos tuvieron “antepasados”, y los primeros se remontan nada menos que a la civilización sumeria de la antigua Mesopotamia, en Oriente Medio, durante el año 3000 a C. Precediendo las estructuras de trama y urdimbre que componían el tejido en la antigüedad, estaban los flecos, aunque por aquel entonces eran muy toscos. Básicamente eran espesos mechones de lana ordenados en franjas verticales formando faldones que vestían los hombres. Con el tiempo estos mechones se refinaron y empezaron a usarse en las orillas de una tela de forma rectangular, dando lugar a los flecos tal y como los conocemos ahora».

Siguiendo con la misma explicación: «Si al inicio de los tiempos los flecos los utilizaban los hombres, con el paso de los siglos y llegando a finales del XVIII, las mujeres de occidente los incluían como adorno en su vestimenta. Y a comienzos del siglo XIX, los flecos ya estaban presentes no solamente en prendas femeninas, sino en uniformes militares y para ornamentar objetos como alfombras, cortinas, colchas o cojines. No resulta difícil imaginar cómo los flecos “saltaron el charco” en su momento de máximo esplendor, coincidiendo con la conquista del oeste americano. Fue allí cuando este ornamento se fue incorporando poco a poco al estilo western, y aunque con el paso del tiempo protagonizó otros estilos y otras épocas como la del charleston en los años 20 y el movimiento hippie en los 60, ha sido en el look cowboy donde más ha perdurado la vigencia de los flecos. O quizás podríamos decirlo al revés: el estilo cowboy, que no pasa de moda, ha sido el responsable de que los flecos sean en la actualidad una de las máximas tendencias en moda». Esta falda de flecos tiene un precio de 49 euros y es un buen básico que no debes dejar escapar.