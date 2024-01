El abrigo de paño gris de Sfera que es un fondo de armario: no lo dejes escapar

Las prendas de paño son un must en las estaciones más frías; y este abrigo de paño gris de Sfera es una de las mejores opciones posibles para todas aquellas mujeres que quieren estar calentitas en estos meses. Y ello sin dejar de lucir bien elegantes y sofisticadas.

Se trata del típico abrigo de paño con solapa y cierre frontal de botones, pero en este caso con un diseño vistoso y modernizado. Puedes observar esos detalles que marcan realmente la diferencia y que te permitirán distinguirte en cualquier situación, formal o informal.

Tendencia: el abrigo de paño gris de Sfera

Qué colores y tallas se comercializan

Lamentablemente este abrigo está disponible sólo en color gris, pero hay otros muy parecidos en otros tonos en la web de Sfera. Échale un vistazo a su catálogo si te agradan colores como el negro o el marrón porque hay muchos interesantes en su colección.

De todas formas, es un color genial que puedes llevar en este invierno y que combina con todo lo que tengas.

En cuanto a las tallas, tienes que elegir una entre la S y la M. Son sólo dos alternativas por las que puedes optar, así que procura revisar la guía de tallas para evitar equivocarte al escoger una. Igual, si te equivocas siempre es posible pedir el cambio de talla, sólo debes mirar en la web y preguntar en la tienda.

Materiales y cuidados

Este abrigo está fabricado en una mezcla de algunos de los materiales más resistentes de la industria, y por eso es tan duradero. Incluye 50% lana, 40% poliéster y 10% de otras fibras. Al ser una tela híbrida, te proporciona un confort y una comodidad máximos. Sumado esto, claro está, a que aísla tu cuerpo de las sensaciones térmicas que pueden llegar a bajar de los 0° C en estas semanas.

Respecto a sus cuidados básicos, puedes lavarlo en la lavadora pero sin excederte de los 30° C o acabarás dañando el abrigo. Asimismo, no deberías usar lejía y, si vas a utilizar la plancha para quitarle las arrugas no te sobrepases de los 110° C.

Y si tienes alguna duda, conviene que te pongas en contacto con Sfera para que ellos puedan asistirte.

El precio con descuento del abrigo de paño gris de Sfera

Ésta es una de las muchas rebajas de enero de Sfera, por lo que su precio original de 89,99 queda en oferta por sólo 69,99 euros. Una oportunidad única de hacerte con uno de esos abrigos que sirven para todo, desde reuniones de oficina hasta salidas nocturnas.

Por supuesto, deberías darte prisa si quieres asegurarte una unidad porque son demasiadas las mujeres que desean esta prenda para la cantidad que hay en stock. Confirma tu compra cuanto antes para asegurarte de que este bonito abrigo de paño sea tuyo.

Política de envío y devoluciones

Las recogidas en tiendas para comprar en Sfera son totalmente gratuitas, y como estarías gastando más de 50,00 euros las entregas a domicilio tampoco tienen coste alguno. Es decir, puedes pedir que te lo envíen a tu casa sin tener que pagar un extra adicional como pasa otras veces.

Recordemos que, por debajo de los 50,00 euros, el coste del envío a domicilio es de 3,95 euros, así que te lo ahorras en esta ocasión.

Las devoluciones puedes completarlas en cualquiera de las tiendas físicas de Sfera como en puntos de venta de El Corte Inglés. Puedes devolver el producto gratuitamente si no estás satisfecha, pero es importante que el artículo esté como cuando lo recibiste.

Para coordinar una devolución, lo mejor es comunicarte a través de su servicio de Atención al Cliente, llamando al 900 535 114.

¿Cómo combinar este abrigo de paño de Sfera?

La tienda nos da un par de buenas ideas para combinar su abrigo de paño gris con otras prendas y calzados de su tienda online. Recomiendan su camisa popelín y el zapato salón punta hebilla como dos complementos perfectos para tu nuevo abrigo.

La camisa con pechera de popelín, de color azul, tiene un precio de 25,99 euros, que previamente era de 29,99 euros. Paralelamente, el zapato salón punta hebilla tiene un precio de 49,99 euros, en esta ocasión sin ningún descuento.

Son dos propuestas que nos aconseja Sfera, aunque nuestra sugerencia es que navegues tú misma por su web oficial. Probablemente descubrirás abrigos y pantalones, camisas y jerséis que puedas añadir al carrito de la compra que tienes abierto. Aprovecha que hay una gran variedad de rebajas, e infinitas prendas y calzados en oferta para ampliar tu armario con poco dinero.

Es la magia de las rebajas que permite que tengamos muchas prendas a precios más bajos y puedes de esta manera ahorrar. No te quedes sin tu abrigo de Sfera para afrontar este invierno.

Tienes toda la información de primera mano en la web de Sfera, con precio, características y mucho más.