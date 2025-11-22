El abrigo más bonito de Marta Ortega es de Zara Hombre y lo vas a querer copiar

La presidenta de Inditex siempre que puede luce los mejores looks de la casa de la que es responsable. Es el caso del abrigo más bonito de Marta Ortega, que esta vez es de Zara Hombre. Nos encanta porque al ser de hombre quiere decir que la moda unisex se impone y Ortega es ya un claro ejemplo de manera de vestir y llevar la moda a lo más grande.

Este abrigo no es casual, es ya una pieza a copiar y a comprar. Porque además es muy vistoso y original. Blanco y de rayas, no vas a pasar desapercibida, de la misma forma que lo hace Marta Ortega cada vez que sale o que va a algún evento. La gracia es saber qué pieza de Zara se ha puesto y cómo podemos conseguirla. Con este abrigo rompe estereotipos y lo mejor: puede combinar con cantidad de piezas de ropa que ya tienes en casa o bien que puedes comprar directamente en la propia Zara.

Cómo es el abrigo más bonito de Marta Ortega

El modelo trench de algodón es del lino y rayas y está dentro de la edición limited de la marca. Lo encontrarás en Zara hombre. En su descripción destaca que es una trench relaxed fit confeccionada en tejido con algodón y lino. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos de vivo en cadera. Bajo con abertura en centro espalda. Cierre frontal de botonadura.

Los materiales de alta calidad de este abrigo unisex

Está confeccionado en variedad de materiales entre los que destacan el 50% algodón y 50% lino. Contiene al menos: 50% lino reciclado certificado RCS, 50% algodón reciclado certificado RCS.

Lo mejor es que llevas una prenda sostenible porque se confecciona con materiales certificados.

LINO RECICLADO CERTIFICADO RCS

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles recuperados durante otros procesos de producción, que se trituran y se vuelven a hilar. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

ALGODÓN RECICLADO CERTIFICADO RCS

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cómo puedes cuidar el abrigo más bonito de Marta Ortega

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 150 º C

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Cómo puedes cuidar la ropa en general

Tiende la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Ideas de looks para llevar este abrigo original

Puedes combinarlo con unas botas altas de tacón y una bufanda de lana para un look sofisticado ideal para una salida nocturna. Para un estilo más relajado, unos botines de tacón bajo y una chaqueta de cuero le darán un toque más casual y urbano.

Combina con leggins negros y zapatillas chunky para un look casual. También queda genial sobre una sudadera y pantalón jogger en un outfit deportivo de fin de semana.

Look de fin de semana casual

Prendas: pantalones de lino, camiseta oversize y chaqueta ligera.

Calzado: alpargatas o sandalias planas.

Accesorios: sombrero de ala ancha y gafas redondas.

Ideal para un paseo o un brunch con amigas, aportando un aire natural y chic.

Look casual de día