El abrigo de charol de H&M para las más atrevidas

Si no te importa arriesgar a la hora de vestir y estás buscando una prenda diferente y original, H&M tiene el abrigo perfecto para ti. Se trata de un abrigo de charol con pelo sintético que se ha convertido en todo un éxito en la nueva colección de H&M para esta temporada, hasta el punto de que quedan muy pocas unidades de la mayoría de tallas.

Un abrigo de largo medio con cuello y puños en pelo sintético suave. Con cierre de doble botonaduray con cinturón para anudar, tiene bolsillos laterales y abertura en la parte trasera. Aunque parezca un detalle insignificante, esta abertura es un grandísimo punto a favor porque así el abrigo no queda tan entallado y, además, a la hora de sentarte resulta mucho más cómodo.

A simple vista, es una prenda muy formal, pero en realidad queda bien con absolutamente todo, incluso con un outfit básico de sudadera, pantalón vaquero y zapatillas.

Los requisitos mínimos para que un abrigo pase a ocupar un sitio en nuestro vestidor es que sea cómodo, calentito y tenga algo diferente. Pues bien, este abrigo de charol de H&M cumple a la perfección con todos ellos.

Lo mejor de todo es que es muy versátil, y puedes llevarlo con cualquier prenda que tengas en el armario. Si tienes una reunión de trabajo o un evento, con un conjunto de traje de chaqueta y pantalón y unos botines también queda estupendamente.

Estamos convencidas de que se va a convertir en tu prenda favorita para esta temporada. Hay varias opiniones sobre el abrigo en la tienda online de H&M y son estupendas: «Normalmente uso la talla S, pero al ser un abrigo me he cogido una M para que me pueda poner jerséis debajo, con el cinturón se ajusta al cuerpo aunque me quede un poquito grande. Me ha sorprendido porque abriga bastante y la calidad es notable. Entiendo que al ser de charol, no le guste a todo el mundo, pero para mí es fabuloso».

Si te ha gustado el abrigo de charol de H&M, puedes hacerte con él por 69,99 euros, desde la talla XXS hasta la XL.