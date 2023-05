Las 7 cuñas más bonitas de Zara para arrasar esta primavera sin pasar calor

Para un verano más fresco, nada mejor que apostar por un calzado abierto y ligero. Pero también elegante, como las 7 cuñas más bonitas de Zara.

Hay de variedad de estilos, y siempre te verás más alta gozando de comodidad. ¡Son irresistibles!

7 cuñas más bonitas de Zara

El Zapato tipo sandalia de neopreno con cuña es uno de los más demandados. En negro, viene con tiras anchas con posición para el dedo y lleva el acabado en punta redonda. Su altura es de 10,3 cm. El precio es de 39,95 euros en tallas que van de la 36 a la 42.

Combina dos colores: beige y negro en una cuña realmente alta y estilosa. Su precio es de 39,95 euros en variedad de tallas. ¡Elige la tuya!

El denim está de moda. Lo tienes en vaqueros, chaquetas, monos y hasta faldas. Y en las cuñas no iba a ser menos. Las tienes bien altas y en forma de alpargatas que se atan en la pierna. Su precio es de 39,95 euros e irás con ellas siempre en tendencia.

En total negro, y para las fiestas más especiales, destacamos las sandalias acharoladas con una importante cuña y precio de 39,95 euros. date prisa o te quedarás sin tu talla.

También puedes escoger la sandalia con plataforma y cuña para ir más cómoda. verás que lleva tira ancha de vinilo y está acabado en punta redonda. Su precio es de 35.95 euros en tallas de la 35 a la 42.

Atenta a la sandalia metalizada que siente siempre bien con los vestidos del mismo estilo. En dos colores, lila y plateado, lleva tacón tipo cuña con forma asimétrica. Con tiras finas cruzadas en la parte delantera. La tienes por 39,95 euros y tallas 37, 38, 39, 40 y 42.

Para finalizar, las cuñas de serraje y en color crudo es otra de las que no te puedes perder. En Zara por 39,95 euros

La colección de zapatos con cuña para mujer permite elevar cualquier look, tanto de día como de noche. Las sandalias de plataforma y los zapatos de rafia con cuña son una opción elegante para las noches veraniegas o los looks vacacionales. Por su parte, las alpargatas de tacón alto son ideales para bodas primaverales y fiestas al aire libre. Si no tienes la tuya, encontrarás variedad de ellas, así que escoge las que quieres ante de que sea tarde.

En la web de Zara o bien en la tienda física te las puedes probar sin problema.