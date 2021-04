Son muchos los tratamientos que están de moda para cuidar de la piel que además, podemos hacer en casa. Pero debemos tener cuidado, porque a veces no todo lo que se patrocina en canales de YouTube o en redes sociales es realmente efectivo, de hecho, en algunos casos puede haber efectos secundarios realmente desagradables. 6 consejos famosos para el cuidado de la piel que en realidad no funcionan

Existen muchas tendencias para el cuidado de la piel , que en realidad cuando los pruebas en tu propia piel, te das cuenta de que no aportan muchos beneficios. Son un poco el resultado de la moda del momento o tal vez que hablen de ellos algunas celebridades. Y aunque nada nos impide intentarlos, especialmente porque tienen un costo relativamente bajo, no tienes que tener grandes expectativas sino que de hecho, debes tener muy en cuenta cuáles podrían ser los efectos secundarios. Así que aquí están los mitos que no tienes que creer.

1. Mascarilla de carbón vegetal que se queda pegada: cuidado con las que se desprenden de la piel. El carbón es genial, lástima que el pegamento del interior podría ser pegajoso y dañar seriamente la piel. Por mucho que veas a gente dando gritos al quitarse la mascarilla, pero diciendo que merece la pena pasar por ese sufrimiento, lo cierto es que no es así y utilizar este tipo de mascarilla puede ser realmente malo para tu piel.

2. Aceite de coco: La locura de «todo natural» no siempre es buena. Por un lado, obviamente no usar parabenos es la mejor forma de cuidar la piel, pero por otro lado hay que tener cuidado con lo que elijas. El aceite de coco es un producto que está lleno de beneficios, pero también puede obstruir los poros y no permitir que la piel respire.

3. Las exfoliaciones químicas en casa pueden ser peligrosas . Se han convertido en un tratamiento de moda para el cuidado de la piel y, si los realiza correctamente un profesional del cuidado de la piel, pueden tener grandes beneficios, pero hacerlos en casa sin conocimiento puede ser arriesgado. Algunos son muy agresivos y el riesgo es irritar y quemar la piel.

4. El uso simultáneo de varios productos para el cuidado de la piel puede resultar contraproducente . Es necesario dar tiempo suficiente a un producto para que funcione y ver resultados antes de comenzar con otro producto nuevo.

5. Los cepillos pueden causar infecciones . Son un semillero de bacterias y gérmenes incluso si los limpias. También provocan mucha inflamación en aquellas pieles que son muy sensibles.

6. Las micro agujas solo funciona para algunas personas. Este tratamiento funciona solo en pieles gruesas y resistentes y no es adecuado para personas con piel clara o delgada. En el tipo de piel incorrecto, este tratamiento puede causar demasiada inflamación, exactamente lo contrario de lo que se desea.