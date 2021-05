Comer bien no significa comer solo productos que sean de origen vegetal o cosas buenas. Significa llevar una dieta variada, sin excesos, evitando o limitando lo que puede ser muy malo para tu salud. Veamos a continuación 5 reglas a seguir que resultan básicas para una alimentación saludable.

Las 5 reglas a seguir para una alimentación saludable

Hay mucha gente que cree que está comiendo sano. Pero ¿qué significa esto? Es una definición amplia, formada por reglas , que no solo incluye exclusivamente lo que come sino cómo te lo comes. Así que aquí que podemos hacer un repaso a estas reglas que te va a servir para seguir una dieta realmente saludable. Y recuerda: nada debe estar prohibido, simplemente debes moderar lo que comes o reservar los pequeños «caprichos» para un momento de la semana.

Conoce ahora las 5 reglas a seguir para una alimentación saludable

-Elige siempre productos naturales. Y en concreto, es mejor decantarse por las producciones locales para limitar la cantidad de aditivos alimentarios y pesticidas necesarios para el transporte y almacenamiento. Además, es importante también consumir productos de temporada de modo que responderán mejor a las necesidades nutricionales de tu cuerpo.

-Equilibra tus menús. De la misma manera que no puedes basar tus menús en alimentos con mucha proteína o que estén solo fritos, no puedes tampoco estar comiendo siempre cosas hervidas o bajas en calorías. Debes elegir siempre un menú que sea lo más variado posible, que contenga todos los aportes nutricionales de cada grupo de alimentos, dando prioridad sobre todo al consumo de frutas y verduras para las cuáles debes tomar al menos cinco raciones en total cada día.

-Limita las fuentes de ácidos grasos trans : será importante entonces leer siempre los ingredientes en las etiquetas y limitar el aceite de palma hidrogenado, que se encuentra en las galletas industriales, pero también en los alimentos fritos y el pan rallado.

-Elige el método de cocción adecuado. Horno tradicional, cocción al vapor, guisado en una cazuela o en una sartén, cuando la receta lo permita, no superar los 120 ° C. El recipiente también cuenta: es mejor usar utensilios de vidrio, cerámica, acero inoxidable o teflón sin rayar, porque el desgaste de este material aumenta el riesgo de transmisión de compuestos perfluorados tóxicos a los alimentos.

-Limita la sal y los edulcorantes. Por lo tanto, debe reducir los alimentos procesados. Todo lo que necesitas para dar sabor ya está presente en frutas y verduras por supuesto, o en especias.