Las 5 formas de llevar un chaleco que complementarán tu look

El chaleco se ha convertido en el mejor aliado de un look espectacular, una pieza de entretiempo que no puedes dejar escapar de Lefties. La low cost por excelencia de la marca Inditex ha sido capaz de crear una colección de piezas que se vende por casi nada. Por poco más de 22 euros nos llevamos a casa uno de estos chalecos que podemos llevar de distintas formas distintas. Si quieres cambiar por completo un look otoñal, toma nota de esas formas de llevar un chaleco, hazte con la prenda de moda de esta temporada.

Un chaleco completará tu look con estas formas de llevarlo

Un básico por excelencia es un chaleco de punto. Este de color negro lo podemos llevar con una gran variedad de prendas. Como parte de un look de lo más hippie. Unos vaqueros con una camiseta son suficientes para salir de casa impecable. Aunque también quedará increíble en uno de los grandes éxitos de la marca.

Con el vestido que está triunfando, podrás llevarlo con un camisero que se vende por 12 euros. La combinación de estas dos prendas te hará descubrir un otoño de lo más reconfortante. No tendrás que preocuparte del frío. Podrás descubrir una mezcla de texturas con un estilo que te definirá esta temporada.

El chaleco profesional con botones dorados quedará realmente bien con un jersey de cuello alto y unos pantalones de vestir. Le puede dar un look de lo más exitoso y cómodo, siendo una buena carta de presentación para la oficina. Más allá de la blazer puedes llevar este chaleco debajo del abrigo los días de más frío del invierno.

De igual forma es una buena prenda para una boda, bautizo o comunión, podrás combinarlo con un vestido básico negro y descubrir lo bien que queda una prenda tan básica como un chaleco. El vestido midi negro de 15 euros de Lefties es una magnífica opción para un evento un poco más especial.

Por último, los 22 euros mejor invertidos para salir de casa en estos días de entretiempo o los que sean fríos, pero sin pasarse, podremos hacernos con un chaleco acolchado. Este tipo de chalecos ya son los que más se llevan. Con vaqueros, el chándal o descubriendo un vestido de flores con carácter, este chaleco lo vamos a poder llevar como nos apetezca.

Hazte con la prenda del momento a precio de low cost, por 22 euros te podrás comprar un chaleco que cambiará por completo cualquier look.