Los 5 abrigos de Sfera que tienes que cazar estas rebajas

Sfera ya ha empezado unas rebajas de invierno muy esperadas, en busca de los abrigos que más se verán estos días puedes ahorrarte mucho dinero si los compras ahora. Una prenda para hacer frente al frío intenso de estos momentos es fundamental, un buen abrigo nos ayudará a salir de casa sin exponernos a los molestos resfriados. Si quieres comprarte una buena prenda sin gastar demasiado, toma nota de estos abrigos de Sfera de rebajas, son todo lo que necesitas y cuestan menos de 30 euros.

Los 5 abrigos de Sfera para cazar estas rebajas

Un abrigo básico por menos de 20 euros. Esta prenda es un éxito de ventas que estas rebajas nos costará unos euros. No te quedes sin un abrigo que te acompañará a cualquier acto, a la oficina o de excursión por el parque, por mucho menos de lo que parece. Son 19,99 euros lo que nos costará una prenda que tienes que buscar estas rebajas.

La chaqueta tipo Chanel de Sfera de solo 19,99 euros le dará mucho glamour y estilo a tu look diario por muy poco dinero. Estas rebajas debes aprovechar chollazos como este, una chaqueta que puedes llevar con bufanda y guantes los días más fríos es un buen básico. Incluso para usarla dentro de la oficina con un top debajo, quedará bien y te dará una imagen muy profesional.

El abrigo gris de 29,99 euros que estabas buscando. Con buenos acabados, de un color que destaca y una textura que marcará un antes y un después. Esta prenda es una de las que no debemos dejar escapar de estas rebajas de Sfera, será uno de los abrigos que más se venderá dadas sus características y precio tan bajo.

Este abrigo de aires retro cuesta menos de 30 euros. Una prenda de Sfera de estas que impresiona por el estampado y los acabados. Conseguiremos un total look con unos vaqueros o pantalones y una camisa o sudadera. Estaremos perfectas para disfrutar de una tarde de paseo o un día repleto de actividad por solo 29,99 euros.

Un buen plumas no puede faltar en ningún armario. Sfera tiene de rebajas un plumas negro por 19,99 euros. Una prenda que este invierno dará mucho juego no importa con qué la combines quedará de lujo. Con el chándal o el mejor vestido de tu armario, apuesta por esta chaqueta negra con detalles dorados, seguro que no fallarás.