Envejecer de forma prematura por culpa de llevar una vida poco saludable, es algo que a nadie le gusta, entones ¿por qué nos empeñamos a veces en tener malos hábitos que nos hacen envejecer más rápido? quizás por no sabemos exactamente hasta que punto fumar por ejemplo o no descansar puede afectar a nuestra piel y a nuestra belleza.

15 malos hábitos que te hacen envejecer más rápido

Suele decirse que para mantenerse joven y no solo en lo que respecta a la salud, sino también a la belleza, es importante llevar una vida saludable con hábitos como beber mucha agua, comer sano o hacer ejercicio, pero además de lo más básico o lo que ya todos sabemos, existen algunos hábitos en concreto que puede que tengamos además desde hace años pero que en realidad, están «jugando» en nuestra contra. Conozcamos cuáles son y si los tienes, mejor que los alejes de tu vida para no tener que sufrir como aparecen arrugas antes de tiempo.

Veamos 15 hábitos que debes corregir de inmediato porque te hacen envejecer más rápido

1 – Fumar

Al margen de ser nocivo para la salud en general fumar disminuye la cantidad de oxígeno y nutrientes que necesita la piel para mantenerse saludable y activa enzimas que comprometen su elasticidad tanto en lo que respecta a la piel del rostro como la del cuerpo, de modo que es uno de los primeros y principales malos hábitos que te hacen envejecer.

2 – No dormir las horas suficientes

No dormir provoca ojeras intensas pero además, afecta a la belleza de tu piel. Las células de la epidermis tienen un ritmo circadiano , al igual que el sueño / vigilia, de modo que si no dormimos lo suficiente esas células no se pueden reparar de todo lo sufrido a lo largo del día, de modo que la piel se verá reseca, apagada y envejecida, de modo que aprovecha para dormir todo lo que puedas, especialmente una media de unas 7/8 horas al día.

3 – Llevar un estilo de vida sedentario

Pasar demasiado tiempo en el sofá o tumbado sin hacer nada hará que envejezcas más rápido dado que al no hacer nada físico no podrás regular reduce los niveles de cortisol y tampoco podrás aumentar la producción de hormonas que benefician a todo el organismo en general.

4 – Frotarse los ojos con frecuencia y no usar crema de contorno

Frotarse los ojos con frecuencia tiene consecuencias desastrosas para la piel ya que provoca la descomposición del colágeno y hace que aparezcan arrugas y capilares en la zona alrededor de los ojos que ya sabemos que es muy delicada.

Además, es bueno incluir siempre en tu rutina de belleza, un buen contorno de ojos. La piel de esta zona es muy fina y tiende a envejecer más rápido, pero si aplicas el contorno y consigues que esté siempre hidratada, reducirás la aparición de esas arrugas.

5 – Dormir con la cara sobre la almohada

Si duermes siempre boca abajo y con la cara pegada a la almohada o del mismo lado, es posible que notes que te empiezan a aparecer arrugas, especialmente en el lado del que duermes. Esto se debe a que al «aplastar» la cara contra la almohada, reduces el colágeno en la piel, de modo que la solución estará en dormir siempre boca arriba, o utilizar una funda de almohada que sea de seda.

6 – Mantener la calefacción demasiado alta

A pesar del frío, no es bueno tener la casa demasiado caliente ya que una alta temperatura provoca sequedad e irritación de la epidermis, de modo que lo que puedes hacer es mantener un buen nivel de humedad en las habitaciones, utilizando un humidificador.

7- Usar protector solar solo en la playa

La exposición a los rayos ultravioleta es la principal causa del envejecimiento prematuro pero no es algo que se de solo en verano o cuando hace sol, sino que también puede ocurrir en invierno cuando las nubes cubren el cielo. Lo que debes hacer es utilizar siempre un protector solar con un índice de protección entre 30 y 50 cuando estés al aire libre.

8 – Beber con pajita

El movimiento continuo que se realiza al beber con una pajita es otro de los hábitos que te hacen envejecer ya que favorece la formación de arrugas prematuras alrededor de la boca.

9 – No tener tiempo para relajarte

Llevar una vida estresada y sin descanso provoca una mayor liberación de radicales libres , por lo que las arrugas aparecerán antes de tiempo.

Procura tomarte la vida con más calma, hacer las tareas una a una y no intentar abarcar todo a la vez, y dedicarte a actividades relajantes como la meditación, el yoga o cualquier otra actividad que te permita desconectar.

10 – Abusar de los azúcares

El exceso de azúcares, puede hacer que aparezcan problemas de inflamación y el acné y si algunos de esos granos dejan marcas en la piel es posible que parezca que somos más mayores.

Además, el proceso de glicación , mediante el cual las moléculas de azúcar se unen a las proteínas de colágeno y elastina, provoca una pérdida de elasticidad, favoreciendo la aparición de arrugas prematuras.

11 – Usar demasiado maquillaje

Exagerar el maquillaje de la cara puede provocar un envejecimiento prematuro de la piel. De hecho, si usas demasiados productos a base de aceite, corres el riesgo de bloquear los poros de la piel y provocar la aparición de granos. En general, entonces, la presencia de perfumes, alcohol u otros agentes químicos puede irritar la piel, resecarla, empobrecerla de su película lipídica natural y facilitar la aparición de arrugas faciales anticipadamente.

12 – Lleva a cabo dietas demasiado drásticas

Las dietas «express» nunca son una buena idea, dado que perder peso demasiado rápido puede hacer que acabes con la piel flácida y con arrugas, dado que la epidermis, al no adaptarse a una pérdida de peso demasiado rápida, pierde elasticidad.

13 – Eliminar todas las grasas de tu dieta

No todas las grasas son malas para nuestro organismo, de hecho hay algunas que son necesarias como los ácidos grasos omega 3, presentes en el pescado azul, las nueces y las semillas de lino, que además de cuidar nuestro corazón y cerebro, también ayudan a que la piel se mantenga suave y flexible, evitando que nos salgan arrugas.

14- Exagerar con el alcohol

El alcohol reduce los niveles de antioxidantes en la piel, haciéndola menos capaz de contrarrestar la acción de los radicales libres, responsables del envejecimiento celular.

15- Enfadarse a menudo y ser pesimista

Cuando eres pesimista o estás siempre enfadado/a, tu rostro muestra tus emociones: si estás triste, siempre tenderás a fruncir el ceño , mientras que la ira hará que aparezcan arrugas en la frente y en los lados de la boca.

Por supuesto, sonreír también causa arrugas, pero si eres feliz también conseguirás activar el organismo y que se mantenga joven más tiempo.