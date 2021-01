12 consejos para aprovechar las rebajas de invierno 2021

Cada año, las rebajas de invierno suponen un incremento de las ventas del sector y aprovechar descuentos para comprar mucho más barato. Ante un año con la Covid-19 a cuestas, las cosas serán diferentes pero no por ello debemos saber cómo aprovechar las rebajas de invierno 2021.

6 de cada 10 españoles asegura que en estas rebajas comprarán menos que otros años y además el gasto total será de 50 euros menos que en las rebajas de años anteriores, concretamente 230,56 euros, según un estudio de Securitas Direct.

Compra en el comercio local

Para aprovechar mejor estas rebajas de invierno 2021, que serán algo especiales y distintas, entre todos debemos fomentar la economía para que vaya a mejor. Debemos pensar que muchos comercios de barrio han cerrado meses y ahora necesitan un incentivo para no acabar cerrando del todo.

De ahí que sea recomendable ir al pequeño comercio y local para adquirir algunos de los descuentos en menaje de hogar, ropa, complementos o cosmética. Según esta encuesta, una gran parte de los españoles afirma que hará compras en el pequeño comercio, especialmente perfumería y cosmética, ropa y calzado y menaje y hogar.

Haz un listado con aquello que necesitas

Antes de comprar, hay que hacer un listado con aquellas cosas que realmente necesitamos para no gastar y comprar más de forma innecesaria. Lo ideal es apuntar aquellos productos que ya vimos antes de las rebajas de invierno 2021 y ver si el producto está disponible para adquirirlo entonces mucho más económico.

Fíjate un presupuesto

Si no te marcas un presupuesto destinado a lo que nos gastaremos en las rebajas, entonces es complicado comprar de manera consciente y responsable. Cuando vamos a salto de mata acabamos con muchas bolsas y productos totalmente innecesarios que hemos adquirido solo porque son mucho más económicos.

Fíjate en los precios de los productos

Desde Consumo insisten que los precios de los productos rebajados deben ser claros y visibles. No vale esconderlos y es importante mostrar en la etiqueta el precio anterior y el nuevo en un lugar fácilmente visible, y así vemos el descuento que representa estando visible todos los posibles descuentos aplicados en el último mes.

Cuidado si un producto está defectuoso

Consumo también señala que un producto defectuoso no puede aparecer como rebajado en este periodo. Por tanto, no se considera una venta en periodo de rebajas aquellos que cuentan con algún defecto. Los productos puestos a la venta en rebajas deben estar en perfecto estado y cumplir con los requisitos establecidos en el contrato. Así que mira bien el estado del producto y si lo ves defectuoso, no compres y reclama al vendedor.

¿Cómo es la garantía en periodo de rebajas?

El propio Ministerio de Consumo recuerda que un producto rebajado no supone una menor protección del consumidor y, por tanto, la garantía legal del artículo comprado en rebajas debe ser idéntica a la de cualquier artículo nuevo comprado en otro momento. Estos plazos son de dos años desde la entrega del producto, cuando el producto es nuevo; y el plazo pactado en el caso de los de segunda mano, que nunca será menor a un año.

Visita las webs online, a veces hay más descuentos

En teoría, deben ser los mismos precios y rebajas en la tienda física y la online, pero es verdad que algunas veces hay productos rebajados en la web que solo pueden comprarse en exclusiva por este canal y no existen en la tienda física.

Pagos con tarjeta y ticket de compra

Por otro lado, Consumo recuerda a los consumidores que los establecimientos no están obligados a aceptar el pago con tarjetas y que pueden poner un gasto mínimo para aceptar ese medio de pago. A su vez, el comerciante no puede negar el ticket o factura a su cliente por adquirir un producto rebajado.

Mismos derechos del consumidor

Ante cualquier problema durante las rebajas, se debe actuar igual que en cualquier otro momento, según explica la OCU. En el periodo de rebajas se recortan los precios, pero nunca los derechos que se tienen como consumidor.

¿Cómo realizar reclamaciones?

Consumo recuerda que si la persona consumidora considera que se están vulnerando sus derechos debe reclamar en el propio establecimiento o servicio de atención al cliente, intentando llegar a un acuerdo amistoso. En caso de que esto no sea posible, el consumidor podrá solicitar una hoja de reclamaciones.

Ves los primeros días si no las tallas se acaban

Para aprovechar bien estas rebajas de invierno 2021 es mejor ir los primeros días para aprovechar los descuentos, luego no hay tallas. Es verdad que más adelante hay las segundas rebajas, entonces es el momento de adquirir gangas a precios de risa, pero no busques la ropa que quieres porque seguro que la talla ya no está.

Conservar el ticket

La OCU recomienda conservar el ticket o factura simplificada de las compras. No se debe olvidar nunca que, si pierdes el ticket, se pierde también el derecho a cambiar, devolver o reclamar tras la compras.