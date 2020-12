Se acercan las Navidades y a pesar de las restricciones por la pandemia o el hecho de que tal vez las vayamos a pasar con menos familiares que de costumbre, es importante prepararse y nada como sentirse bien y en forma antes de entregarnos a toda esa vorágine de días en los que además, la comida es una de las grandes protagonistas. Conozcamos ahora, 10 consejos para ponerse en forma antes de Navidad.

10 consejos para ponerse en forma antes de Navidad

Es evidente que no existen los milagros y si no te has puesto en forma hasta ahora, va a ser imposible que luzcas con una espectacular pérdida de peso antes del 24 de diciembre, pero estar en forma no es solo haber adelgazado. Implica también estar sano y en definitiva, sentirse bien, por lo que si deseas entregarte a la Navidad con una sensación de que tu cuerpo responde y está lleno de energía, nada como aplicar estos sencillos consejos.

Piensa que la Navidad es una época de mucha alegría, pero también de cierto estrés, de modo que estar en forma te permitirá poder afrontar todo este periodo con ánimo y si además has conseguido perder algo de peso, sentirás que no pasa nada por recuperar ese peso con los atracones Navideños. Eso sí, una vez pasen las Navidades, te recomendamos volver a estas 10 pautas para de nuevo ponerte en forma.

Piensa positivo

Cuando decides ponerte en forma, lo más efectivo es pensar en positivo, sin darle una connotación negativa y punitiva al objetivo. No te digas a ti mismo «Tengo que bajar de peso», más bien piensa «Quiero esculpir mi silueta». Si te animas a ti mismo y te pones «en marcha» seguro que te sentirás con ganas de seguir adelante antes de tirar la toalla. Además, piensa que lo de estar en forma es algo que debe salir de tus ganas y no de lo que te digan los demás.

Acepta tu cuerpo y trabaja en consecuencia

Es mejor considerar nuestra composición corporal (la cantidad de masa magra, grasa y líquidos presentes en el cuerpo), aceptar como estamos y tratar de promover el desarrollo de la masa magra, es decir, los músculos, a través del entrenamiento constante, evitar dietas restrictivas, abandonar el conteo de calorías, reducir el estrés eliminando sus causas tanto como sea posible, comiendo simplemente eligiendo alimentos naturales, sin refinar y de bajo índice glucémico. Todo ello te ayudará sin importar si tienes más o menos peso.

Acelera tu metabolismo con actividad física

El consumo diario de calorías viene dado en promedio, si somos personas sedentarias, en un 75% por el metabolismo basal (es decir, cuánto consumimos cuando nuestro cuerpo está en reposo simplemente para mantener nuestras funciones vitales), en un 10% por factores como el clima y la digestión de alimentos y en un 15% por la actividad física diaria. Si, por el contrario, somos personas activas, el consumo diario aumenta en aproximadamente un 30%. Un 15-20% más que, aunque sea poco, contribuye a mantenernos en forma. Nuestro consejo es hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, alternando ejercicios de tonificación con correr.

Si no estás acostumbrado quizás salir a caminar en lugar de correr sea mejor para iniciarte, pero en cuanto puedas introduce el ejercicio diario en tu vida y verás como te sientes mucho mejor, además de poder aumentar la ingesta diaria de calorías, que por otro lado, es mejor que provengan de alimentos sanos y naturales.

Intenta ejercitarte en compañía

Ya sea una amiga, una amigo, tu novio, tu hijo, lo importante es que sea una persona que te haga sentir bien y que crea en ti. Está en la naturaleza humana superar las dificultades más fácilmente cuando se comparten: es junto con los demás que te ves impulsado a darlo todo. Además, ejercitarse en compañía implica más diversión e incluso, que el tiempo se nos pase más rápido.

Nunca te saltes el desayuno

Es importante hacer varias comidas al día para no llegar con hambre a la cena (lo ideal sería preparar una cena más ligera que el almuerzo), de modo que el desayuno es esencial entre esas comidas y además, te permitirá tener energía para comenzar el día, pero lo cierto es que muchas personas no tienen nada de hambre al levantarse y por ello se saltan el desayuno. Si eres una de esas personas, un desayuno ligero ideal por ejemplo puede ser un yogur con salvado de avena y bayas de goji.

Di adiós a los alimentos industriales y pre-cocinados

Para llegar a la Navidad estando en forma, es importante aumentar el consumo de alimentos naturales como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Estos alimentos nos permiten adelgazar sin hacer dieta ya que tienen un índice glucémico bajo (esto evita picos de azúcar en sangre con la consecuente intervención de la insulina que nos lleva a ansiar azúcares nuevamente) y un alto poder saciante. Son alimentos además que nos hacen sentir mejor, e incluso nos harán lucir una mejor piel, algo que no viene mal para estar más guapos en Navidad.

Vigila el consumo de fruta

También para ponerse en forma es aconsejable no superar los 300 g diarios de fruta ya que algunas de ellas tienen mucho azúcar, de modo que es mejor preferir las de bajo índice glucémico como manzanas, kiwis, frambuesas, fresas, pomelos y ciruelas.

No suprimas los carbohidratos

En contra de lo que se pueda pensar, los carbohidratos nos aportan energía que es lo que necesitamos para rendir durante el día, pero cuando se trata de ponerse en forma mucha gente los elimina de su dieta, cuando en realidad son muy necesarios. Lo ideal eso sí, es preferir los integrales como el arroz integral, la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto o la avena para no activar los mecanismos de autodefensa del organismo que, pensando en una situación de hambruna, ralentizan el metabolismo. Además, una cantidad correcta de carbohidratos es útil para quemar grasa ya que las moléculas producidas por el metabolismo de la glucosa son necesarias para activar el metabolismo de los lípidos.

Hidrata tu cuerpo

Beber al menos 2 litros de agua natural al día te ayuda a hidratarte, combatir la retención de agua y distinguir el hambre real del hambre emocional.

Reconoce tus esfuerzos y piensa en el objetivo

Cada día que pasa está más cerca de la Navidad, pero todavía estás a tiempo de coger estas últimas semanas, esforzarte y conseguir ponerse en forma. Felicítate por cada esfuerzo que hagas y no te olvides del objetivo que te has marcado.