10 abrigos de Zara, Mango y Massimo Dutti que vas a querer llevar este año

Llegan las últimas rebajas y con ellas la necesidad de hacernos con buenos abrigos a precio de saldo de las mejores marcas, Zara, Mango y Massimo Dutti nos están esperando. Es la oportunidad de conseguir la pieza clave de cualquier look por una cantidad de dinero que seguro que nunca hubiéramos imaginado.

Tengas los gustos que tengas, un abrigo es quizás uno de los básicos que nunca faltan y que no son tan diferentes los unos de los otros. Si quieres lucir un buen abrigo, ha llegado el momento de comprarlo, te proponemos 10 propuestas de las últimas rebajas de las low cost del momento.

Las segundas rebajas de Mango, Zara y Massimo Dutti nos esperan

Las segundas rebajas nos invitan a ir en busca de las mejores prendas que pueden ser nuestras por mucho menos. Será cuestión de ir en busca de aquello que necesitamos y que puede sacarnos de más de un apuro. Si estás buscando determinadas prendas ahora es el momento de hacerlo.

El abrigo es un básico que esté año nos puede haber llegado después. Al no haber hecho mucho frío, quizás no has necesitado un abrigo hasta que te has dado cuenta de que estamos ya a febrero. Toca prepararse con un tipo de prenda que puede acabar siendo la que marque la diferencia.

Mango, Zara y Massimo Dutti siguen teniendo buenos descuentos y más de un producto que no podemos dejar escapar. Habará llegado el momento de conseguir el abrigo soñado con hasta un 70% de descuento. Solo debes ir en busca de una oportunidad que implica que te des prisa o alguien te robará el abrigo soñado. Estos son los 10 abrigos que se convertirán en el mejor fondo de armario posible esta temporada.

Zara, Mango, Massimo Dutto: 10 abrigos que vas a querer llevar este año

Este abrigo con cinturón de lana costaba casi 130 euros y será nuestro por 79. Nos ahorramos unos euros comprando un buen básico. El color marrón y el hecho de que vaya con un cinturón es siempre un plus. Vas a poder lucirte de la mano de una prenda de esas que siempre queda bien.

El abrigo viral de esta temporada es negro y tiene todo lo que necesitamos y más para lucirnos esta temporada. Vas a conseguir una prenda de excepción por solo 79 euros. Siendo una de las piezas que te sacará de más de un apuro. Combina con todo y es una buena inversión.

Otro abrigo de lana de Zara de esos que impresionan. El color es un verde kaki de lo más elegante. Los botones en las muñecas o el hecho de que vaya perfectamente ajustado a nuestro cuerpo es algo que nos impresionará en más de una ocasión, es sin duda alguna el básico que queremos incorporar a nuestra casa.

El abrigo tipo plumas más completo de solo 39 euros, es esa prenda que no puedes dejar escapar. La tendrás en tu armario nada más la veas y te hagas con ella, es un buen básico que hará las delicias de cualquier mujer. Te combina con el chándal para ir al gimnasio o con la prenda de ropa que desees llevar debajo. Tiene un descuento del 50%.

Uno de los virales de la temporada que se queda en solo 59 euros. Es la oportunidad que esperábamos para comprarlo. De pelo y con un aire retro no se le puede pedir nada más. Hay que apostar claramente por una prenda de abrigo que hará las delicias de las más exigentes.

Un abrigo de lana clásico de diseño oversize nos está esperando en Mango sin duda alguna es el mejor aliado de un look de lo más especial. Un aire clásico nos estará esperando de la mano de este tipo de prenda que se vende por solo 69 euros, nos ahorramos un 42% sobre el total del precio.

Un abrigo cruzado con un descuento del 50%, nos lleva a nuestra casa un tipo de prenda destinada a triunfar. Es un buen básico de un color atemporal y favorecedor. son 100 euros invertidos en una pieza de Massimo Dutti que está destinada a triunfar.

Un magnífico abrigo acolchado de Massimo Dutti nos costará solo 69 euros. Habrá llegado el momento de hacerte con un tipo de prenda que temporada tras temporada quedará de lujo. El color y los acabados de esta prenda la convierten en una maravillosa opción.

Super abrigo de raya diplomática que se vende por 129 euros en Massimo Dutti es uno de los más bonitos de estas rebajas que te ayudará a triunfar en cualquier situación. Tiene un aire retro que te combinará perfectamente con unos vaqueros o con un traje.

Solo 49 euros cuesta este abrigo que es en realidad una sobrecamisa acolchada. Para un invierno en el que no hace mucho frío como estos últimos que estamos viviendo es una muy buena opción.