Zara versiona el look de Carolina de Mónaco en su último baile con Stefano Casiraghi

Aunque a día de hoy Carolina de Mónaco sigue siendo una de las mujeres más admiradas y elegantes de Europa, hubo un tiempo en que sus estilismos eran, además, una gran fuente de inspiración para sus coetáneos. Su innata capacidad para lucir con maestría cualquier look hizo de ella una de las figuras más destacadas del Gotha y, de hecho, todavía son muchos los modelos que ha lucido a lo largo de su vida que siguen vigentes. Recientemente, su hija mayor, Carlota Casiraghi rescataba del armario de su madre un favorecedor diseño de crochet que está de total actualidad. Una prueba clara de la capacidad de Carolina para adelantarse y superar cualquier tipo de tendencia.

Por este motivo, al igual que ocurre en el caso de Diana de Gales, resulta fácil rebuscar en el archivo para buscar inspiración en algunos de los estilismos más alabados de la hermana del príncipe Alberto, que a día de hoy siguen vigentes. Tanto es así, que cada cierto tiempo surgen opciones para clonar algunos de los modelos más espectaculares del armario de ambas royal.

Ahora ha sido Zara la que se ha inspirado en uno de los looks más emblemáticos de la Princesa, aunque con un pasado un tanto triste. El buque insignia de Inditex ha puesto a la venta un favorecedor y vaporoso modelo en azul que recuerda mucho a un estilismo que llevó la princesa de Hannover a finales de los años ochenta en una de las citas más importantes de la agenda del Principado.

El buque insignia de Inditex ha incluido entre sus novedades un diseño en color azul turquesa, con un escote halter drapeado y aberturas en la falda. Un vestido que está a la venta por menos de noventa euros y que recuerda mucho al diseño que Carolina de Mónaco lució en el Baile de la Cruz Roja en el año 1989, su último baile antes de la trágica muerte de su marido, Stefano Casiraghi. El modelo que llevó Carolina de Mónaco también tenía escote halter y drapeado, pero en su caso, contaba con aplicaciones doradas en la zona del pecho. La Princesa lo combinó con unos espectaculares pendientes de turquesas, el pelo recogido y un maquillaje sofisticado, muy en la línea de los cánones de belleza de la década de los años ochenta.

La versión de este look que ahora ha puesto a la venta Zara es perfecta, tanto para looks de invitada como para actos formales. Todavía está disponible a través de la página web de la marca en todas las tallas, pero también en las tiendas físicas. Es, sin duda, una apuesta segura para tener un look de princesa en nuestro fondo de armario. Date prisa porque es más que probable que se convierta en todo un éxito de ventas.