Carolina de Mónaco, ¿abuela de nuevo?: El rumor que recorre Europa

La pasada semana, el Principado de Mónaco se vistió de gala para una de sus citas emblemáticas. El Sporting Club de Monte Carlo acogió la celebración del Baile de la Rosa después de las cancelaciones de los últimos años a raíz de la pandemia del coronavirus. Carolina de Mónaco, radiante y vestida de Chanel, deslumbró junto a su hermano el príncipe Alberto, el diseñador Christian Louboutin y sus tres hijos con sus respectivas parejas, en una cita que encarna el glamour del Principado y que es herencia directa de Grace Kelly.

Una velada marcada por la ausencia, no solo de la princesa Charlene, sino también de la princesa Estefanía y sus hijos y en la que brilló especialmente Alexandra de Hannover, con un impresionante modelo en los colores de la bandera de Mónaco inspirado en un look que anteriormente había llevado a la misma cita Beatrice Borromeo.

A pesar de que fueron la princesa Alexandra y Carolina de Mónaco las que más llamaron la atención, también Tatiana Santo Domingo generó comentarios. Vestida con un modelo de pailletes en colos rosa de Temperley London y el cabello suelto, la esposa de Andrea Casiraghi lucía una prominente barriguita. Un detalle que ha despertado las alarmas sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando su cuarto hijo.

Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, que se casaron en una doble ceremonia -civil y religiosa-, en el año 2013, son padres de tres hijos: Sacha Casiraghi, Maximilian Rainier, India Casiraghi. Sin embargo, nunca han dicho que su intención no sea continuar ampliando la familia. No obstante, debido a la discreción que caracteriza al Palacio Grimaldi en la mayor parte de los temas -incluidos algunos que afectan directamente a los Príncipes-, no se espera que haya confirmación oficial, al menos, hasta el supuesto nacimiento. Es más, en los últimos días se la ha visto con prendas más holgadas, lo que ha avivado los rumores.

Sin duda, una feliz noticia para la princesa de Hannover que, a pesar de que en los últimos tiempos ha visto su agenda muy intensificada debido a la situación de Charlene, la realidad es que es de su faceta como abuela de la que más disfruta. De hecho, más allá de los hijos de Andrea Casiraghi, Carolina tiene varios nietos más, en concreto, dos por parte de Carlota Casiraghi y otros dos de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo.

Por ahora, Tatiana Santo Domingo sigue muy volcada con la nueva línea de moda de su proyecto, Muzungu Sisters, que acaba de lanzar una nueva colección infantil de la que sus hijos han hecho de improvisados modelos, y es más que probable que haya que esperar un tiempo para que se confirme si de verdad la princesa Carolina será abuela de nuevo.