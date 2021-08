Beatrice Borromeo: las claves del estilo de la nueva reina de la elegancia de Mónaco

Desde que se conociera su relación con Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Sin embargo, una vez contrajo matrimonio con el hijo menor de Carolina de Mónaco, la italiana experimentó un importante cambio en su estilo. No es que hasta entonces no destacara por su elegancia y su sofisticación, sino que en los últimos años, Beatrice ha evolucionado hacia un estilo más depurado que la ha convertido en una de las mujeres más elegantes del mundo.

A sus recién cumplidos treinta y seis años, Borromeo puede presumir de ser una de las jóvenes más sofisticadas del Gotha, a lo que ayuda su belleza natural. Las claves de su estilo se basan precisamente en esto. Beatrice no apuesta por outfits barrocos o recargados, sino que prefiere la comodidad de las líneas sobrias sin renunciar a un toque de tendencia, donde además, la feminidad prima sobre el resto de cosas.

Mientras que Tatiana Santo Domingo encarna a la perfección el boho chic de Mónaco, con prendas de firmas como Missoni y looks de su propia marca, Borromeo es digna heredera del clasicismo de Grace Kelly, con la casa Dior como buque insignia, firma de la que además ha sido imagen. Frente al imperio de Chanel que reinaba hasta hace no mucho en Montecarlo de la mano de la princesa de Hannover y ahora de su hija mayor, Carlota Casiraghi, Beatrice vuelve a los brazos de Dior con un estilo que recuerda a los años dorados de la marca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dior Official (@dior)

Sin embargo, no renuncia a otras firmas. Imposible olvidar el espectacular diseño rojo de Shciaparelli que acaparó todas las miradas en el Baile de la Rosa hace unos años, por no hablar también de sus cuatro vestidos de novia: dos diseños de Valentino para la boda civil y dos de Armani Privé para la ceremonia religiosa en el Lago Maggiore.

En lo que respecta al estilo más desenfadado, maneja a la perfección el estilo más casual, sin renunciar a ese toque chic tan propio de la Riviera Francesa. Looks en tonos suaves y estampados discretos, con estampados que aportan un toque distintivo y que son capaces de elevar cualquier outfit.

En lo que respecta a las claves de su estilo beauty, Beatrice Borromeo es de las que no arriesga. Su larga melena rubia, perfectamente pulida, es una de sus señas de identidad. No apuesta por recogidos complicados o peinados que llamen en exceso la atención, nada más allá de una simple coleta o un moño al más puro estilo de Grace Kelly. Lo mismo ocurre con el maquillaje. Su rostro porcelana y sus facciones casi perfectas no necesitan aderezo alguno. La naturalidad vuelve a ser, en este caso, su mejor baza.