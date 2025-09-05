La victoria de la madre de Meghan con Harry que nunca consiguió la reina Camila

Meghan Markle sorprendió a propios y extraños hace unos días cuando recurrió a su nuevo perfil en las redes sociales para felicitar públicamente a su madre, Doria Ragland, por su cumpleaños. Un gesto inusual por parte de la duquesa de Sussex, no tanto porque ahora no comparta detalles de su vida privada en las redes, sino porque su madre siempre había tratado de pasar desapercibida. Con esta felicitación pública, la esposa del príncipe Harry ha querido poner de manifiesto lo importante que es Doria para ella y por ende, para la familia que ha formado con el hijo menor del rey Carlos III.

En los últimos años, Doria Ragland se ha convertido en el apoyo más sólido de los duques de Sussex en sus momentos más complicados: desde que anunciaron su salida de la familia real hasta que se establecieron definitivamente en California. No ha sido fácil para Harry y Meghan, que han estado inmersos en una constante guerra mediática con los Windsor que, haciendo gala de su habitual estrategia, nunca han respondido a los ataques y las declaraciones de la pareja.

Meghan Markle felicita a su madre en su cumpleaños. (Foto: Redes sociales)

Unas tensiones y una actitud que ha dejado al príncipe sin el apoyo de la única familia que ha conocido hasta Meghan -y por ende Doria-, llegaron a su vida. Desde su infancia hasta que empezó la relación con la actriz, para Harry los Windsor eran toda su familia, para bien y para mal. Los Spencer, la familia de su madre, siguen teniendo relación con él y son, probablemente, los únicos que le quedan en el Reino Unido, con permiso de las princesas Eugenia y Beatriz, que siguen teniendo contacto con los Sussex.

Doria, una segunda madre para Harry

La muerte de Diana de Gales cuando sus hijos eran solamente unos niños marcó mucho tanto a Guillermo como a Harry, pero probablemente más a éste, último por una cuestión de edad. Nunca nadie ha intentado sustituir a Lady Di, pero Harry ha encontrado en la madre de Meghan el cariño que siempre ha dicho que le faltaba y del que ha hablado públicamente.

Doria conoció a Harry en 2016, cuando Meghan le confesó que estaba saliendo con él. La madre de la duquesa se ha referido alguna vez al príncipe como un hombre guapo, pelirrojo, muy amable y educado. Tras mudarse a California, Doria se convirtió en una presencia constante en la vida de la pareja. Vive cerca de ellos y ha sido vista en eventos públicos junto a la pareja. De hecho, algunos medios consideran que su presencia podría ser demasiado intensa, pero nunca ha habido indicios de conflicto entre el príncipe y su suegra.

Meghan Markle con su madre en la presentación de Archie. (Foto: Gtres)

Es más, ha participado en varios de los proyectos de la pareja y aunque Harry nunca ha dicho de manera explícita que para él sea como una segunda madre, sí que se ha referido al ambiente cálido y seguro que ha encontrado en la familia de su esposa. Esto significa que Doria se ha convertido en una figura protectora, discreta y estable en la vida del príncipe, algo que éste valora mucho.

La guerra con la reina Camila

Frente a la buena relación con Doria, la situación con la reina Camila se encuentra en el límite opuesto. Mientras que el príncipe Guillermo y su esposa sí que mantienen una buena sintonía con la reina, para Harry, Camila sigue teniendo ese halo de enemiga del que se la recubrió en medio de las crisis entre Carlos y Diana. En realidad, ella no era la culpable de la separación, puesto que llegó a la vida del monarca antes que Lady Di, otra víctima de una institución que se resistía a modernizarse.

A lo largo de los años, la relación entre Harry y Camila ha sido muy compleja precisamente porque el duque de Sussex ha proyectado en ella parte del dolor por la pérdida de su madre, lo que intensificó el rechazo. Sin embargo, además de esto, Harry está convencido de que Camila es la responsable de la filtración de informaciones a la prensa y de jugar un papel fundamental en la campaña mediática en contra de su esposa.

El príncipe Harry, el rey Carlos III y la reina Camila. (Foto: Gtres)

Aunque la reina Camila nunca se ha pronunciado públicamente sobre el príncipe Harry, él sí que ha hecho declaraciones sobre la esposa de su padre. El duque de Sussex ha confesado que tanto él como su hermano le pidieron a Carlos III que no se casara con ella -nunca confirmado oficialmente-, porque para ellos Camila representaba el rostro de la traición. Además, en su biografía la describe como una mujer fría y calculadora, capaz de poner en marcha estrategias para posicionarse mejor dentro de la institución.