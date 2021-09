Sin tregua para Meghan: Piers Morgan le gana la batalla ante la audiencia

Piers Morgan gana una nueva batalla contra Meghan Markle. El periodista británico ha sido desde siempre uno de los mayores críticos con la norteamericana, sobre todo a raíz de la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey. De hecho, poco después de que se emitiera el programa en la CBS, Morgan no dudó en asegurar en ‘Good Morning Britain’ que no se creía absolutamente nada de lo que había contado Meghan.

Unas palabras que provocaron la indignación de los espectadores, que no dudaron en elevar sus quejas hasta Ofcom, el organismo que regula los medios de comunicación en el Reino Unido. Quejas en las que aseguraban que el presentador no se había tomado en serio las revelaciones de Meghan y que había puesto en duda algunas afirmaciones relativas a la salud mental o el racismo, por ejemplo. Esto, según la audiencia, podría tener consecuencias muy negativas entre la población.

Aunque nunca se confirmó si el motivo de la salida de Morgan del espacio tuvo que ver directamente con estas acusaciones, lo cierto es que el periodista lo abandonó poco después. Una salida repentina que, sin embargo, la cadena argumentó que había sido una decisión propia de Morgan, aunque la sombra de la sospecha no dejó de planear sobre los hechos, sobre todo después de la intensa discusión que el periodista mantuvo tanto en televisión como en redes con Alex Beresford, que le recriminó cómo había actuado con Meghan Markle.

Sin embargo, la marcha de Morgan supuso un duro golpe para el espacio, que ha reducido de manera considerable su cuota de audiencia. Aunque a primera vista parecía que la salida del periodista estaba directamente relacionada con las quejas de la audiencia a Ofcom, lo cierto es que las últimas revelaciones han sorprendido mucho. Y es que la institución le ha dado la razón frente a Meghan Markle. Ofcom ha señalado en un informe que se acaba de publicar que «evaluó el programa en su totalidad, considerando cuidadosamente el derecho a la libertad de expresión y la necesidad de proteger a las audiencias de daños y ofensas». Un texto en el que se pone a favor del periodista.

La institución reconoce que la entrevista de los Sussex fue una noticia de calado internacional y que, dadas las acusaciones que se hicieron sobre la Casa Real, «era legítimo y de interés público que la ITV transmitiera debates sobre eso». Además, apunta a que Morgan tenía derecho a decir que no creía la versión de Meghan y expresar sus opiniones de manera rigurosa. Lo que sí recalcan es que, dado el contenido de la entrevista, las afirmaciones de Meghan debían tratarse con preocupación y empatía. Ofcom también recalca que que no se han traspasado ningún tipo de límites por el tema del racismo: «aunque las cuestiones planteadas sobre el racismo pueden ser ofensivas para muchos espectadores, el programa proporcionó un debate abierto y los comentarios que se vertieron no infringieron ninguna norma». De esta manera, el periodista, uno de los más críticos con Markle, puede estar tranquilo y seguir en su línea.