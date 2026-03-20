El vestido de tweed con el que la Reina Letizia ha vuelto a hacer uso de su privilegio ante León XIV

De blanco y con un impecable diseño midi en tejido de tweed. La Reina Letizia ha vuelto a hacer uso del privilegio que tienen las reinas católicas en su visita a León XIV en el Vaticano. Para esta ocasión, la esposa de Felipe VI ha escogido un elegante vestido de cuello cerrado, manga larga y falda con ligero vuelo que ha combinado con complementos en tono nude, zapatos de salón de tacón bajo con hebilla en la parte delantera y bolso de asa corta, todo de Magrit. En cuanto a las joyas, además de su inseparable sortija de Coreterno, doña Letizia ha elegido unos pendientes de perlas.

El privilegio del blanco

No es la primera vez que doña Letizia viste de blanco durante una visita al Vaticano y, en el caso del pontificado de León XIV, ya es la segunda ocasión que la vemos con estilismos en este tono. Esto obedece a una prerrogativa que las reinas de países católicos tienen, ya que el resto deben vestir de negro ante el Santo Padre.

La Reina Letizia en el Vaticano. (Foto: Gtres)

Se trata del privilège du blanc (privilegio del blanco). Un honor protocolario -no es obligatorio pero sí que es habitual para quienes pueden utilizarlo- que la Santa Sede tiene con las reinas de países católicos.

Este privilegio obedece al apoyo que algunas monarquías ofrecieron a Roma sobre todo en tiempos de la Reforma Protestante. Se usa el blanco porque es un color que simboliza la paz y la pureza.

Además de doña Letizia y doña Sofía, pueden vestir de blanco ante el Pontífice la gran duquesa de Luxemburgo -y la anterior gran duquesa, María Teresa-, la reina Matilde de Bélgica -y su suegra, Paola de Bélgica- , la viuda de Víctor Manuel de Saboya y la princesa Charlene de Mónaco. Las consortes españolas puede también llevar peineta.

El caso de la princesa de Mónaco es particular ya que tanto ella como su antecesora, Grace Kelly, vistieron de negro varias veces ante el Papa. Fue Benedicto XVI el que concedió este privilegio a Mónaco en 2013 tras una solicitud por parte del Principado debido a su tradición católica. Mónaco no es un reino y por eso hasta entonces sus consortes iban de negro. No obstante, no la vimos de blanco hasta una audiencia con el Papa Francisco en 2016.

El resto de mujeres tienen que ir de negro, incluso Máxima de Holanda que, aunque ella es católica, es consorte de un país en el que se profesa la fe protestante.

Un encuentro muy esperado

Esta reunión entre los Reyes y Su Santidad se ha producido pocas semanas antes de que León XIV viaje a nuestro país. El pasado año, cuando los Reyes asistieron a la misa de inauguración de pontificado tras la muerte del Papa Francisco, don Felipe invitó al nuevo Santo Padre a que viajara a España. Un viaje cuyos detalles se han ido conociendo en los últimos días y que está previsto para el mes de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Los Reyes a su llegada al Vaticano. (Foto: Gtres)

La agenda de los Reyes en Roma

Además del encuentro con el Papa León XIV, Sus Majestades van a visitar la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en la que está enterrado el Papa Francisco. Esta basílica es una de las basílicas papales de la capital italiana que goza de derechos de extraterritorialidad según se recoge en el Tratado de Letrán de 1929.

Santa María la Mayor está muy ligada a la monarquía española desde hace siglos. Fue el primer templo consagrado a la Virgen María en Occidente y se convirtió en una especie de puente entre Roma y la Corona española.

Duante esta jornada, el Rey Felipe va a tomar posesión del título de protocanónigo de la basílica. Un título cuyo origen se remonta al siglo XVII cuando el Papa Inocencio X instituyó la Obra Pía de Santa María la Mayor. Un acuerdo por el que se celebraban oraciones y actos litúrgicos en honor de la Corona a cambio de una renta anual. Desde entonces, los monarcas españoles se han convertido en benefactores del templo y han contribuido a la realización de obras de restauración y mejora.